Bullrich se refirió a la reunión de Gabinete con Milei: "No lo definiría como un grito lo que hizo".

Luego de la tensa reunión de Gabinete en Casa Rosada del viernes pasado en la que el presidente Javier Milei y sus funcionarios debatieron sobre la situación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la senadora Patricia Bullrich apaciguó la situación y dijo que el mandatario tiene una "emocionalidad importante".

Bullrich justificó el reclamo que le hizo a Adorni por su declaración jurada: "Siempre fui un poquito rebelde"

Según informó Clarín, el encuentro estuvo marcado por un tono elevado de Milei. Cabe recordar que según trascendió, Bullrich consideraba que Adorni debía dar un paso al costado por la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

En el ingreso a la exposición agraria JONAGRO y ante la prensa, la jefa del Bloque de La Libertad Avanza, dijo que "el presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo ".

Sobre la reunión, el periodista Santiago Fioriti detalló que Javier Milei se presentó ante sus funcionarios "en un estado de alteración emocional que forzó a todos , salvo a Patricia Bullrich, a guardar silencio ".

La información del periodista sostiene que el Presidente insistió en que Manuel Adorni seguirá siendo parte del Gobierno porque "es una persona honesta y lo están atacando injustamente". Cuando la senadora quiso hacer un comentario, Milei la cortó en seco, suma el artículo.

"No me interrumpas. Estoy hablando y dando instrucciones. Cuando termine de hablar los voy a dejar solos para que hablen lo que quieran. Vamos a sostener a Manuel. Prefiero perder una elección antes que echar a un inocente", sostuvo.

Este martes, la funcionaria consultada por la reunión expresó que no iba a contestar, "eso no me corresponde". Sin embargo, no lo desmintió. Luego afirmó que seguirá participando en las reuniones de Gabinete: "Yo no voy a comentar reuniones de Gabinete, son del Gabinete y tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten", concluyó.