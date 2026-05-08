Bullrich justificó el reclamo que le hizo a Adorni por su declaración jurada: "Siempre fui un poquito rebelde".

La senadora Patricia Bullrich , justificó su reclamo hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito. La exministra de Seguridad exigió transparencia para evitar que el Gobierno quede " empantanado " en discusiones sobre la ética de sus funcionarios.

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"Siempre fui un poquito rebelde, las cosas hay que decirlas ", sostuvo Bullrich, quien sumó: "Fui taxativa y clara con el tema". Las declaraciones las hizo mientras recorría la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, junto a a Pilar Ramírez, jefa del bloque de LLA en la Legislatura porteña y alfil de Karina Milei.

" Tiene que ser inmediato , porque necesitamos discutir otras cosas y no esto, que él dice que lo tiene solucionado. La prueba cuanto antes, mejor. Estamos empantanados ", manifestó la exministra.

Bullrich pidió que Adorni presente la declaración jurada

El miércoles, la titular del bloque libertario en el Senado, pidió que el jefe de Gabinete aporte pruebas en la causa donde lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito. Opinó que la solución al conflicto está en manos del propio Adorni y no debería demorarse. "No puede quedar la sensación de que somos iguales a los que venimos a correr", explicó.

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Luego dijo que Adorni podría dar las explicaciones al presentar la declaración jurada actualizada: "Se junta con el contador y la hace, es bastante sencilla".

"Esto es importante para él, para el Presidente, que esto se aclare lo antes posible. Y él, en sus manos, tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible", sumó.

Pese a sus cuestionamientos, Bullrich ratificó su lealtad al rumbo del Gobierno nacional. "Estamos haciendo un esfuerzo inédito. Tenemos que salir adelante, no podemos fracasar esta vuelta. Si hay funcionarios que tienen que dar explicaciones, lo harán", afirmó.

“Nos tenemos que guiar por los valores morales y hablarle de frente a la sociedad. Adorni deberá demostrar si tenía los fondos que gastó. Tiene que probar si hizo las cosas bien o no. Yo no me pongo en lugar de juez ni fiscal. Yo soy parte de este proyecto”, expresó.

Reunión clave en la Casa Rosada

A pesar de las tensiones, Bullrich confirmó su asistencia a la reunión de gabinete programada para las 14:00, la cual contará con la presencia del presidente Javier Milei. El mandatario buscará utilizar este encuentro para saldar las diferencias internas que se despertaron a raíz de la situación patrimonial de su colaborador más cercano.

La senadora también adelantó que mantendrá un diálogo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante la jornada.