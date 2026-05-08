8 de mayo de 2026 - 08:43

La famosa "periodista" a la que Adorni acusó de "traición": iba a viajar con él de vacaciones y después lo criticó

El jefe de Gabinete acusó de "traición" a una periodista que se iba a ir de vacaciones con él "junto a su pareja". Pareció referirse a Cristina Pérez, quien tiene una relación con el mendocino Luis Petri.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti junto a la periodista Cristina Pérez y el diputado nacional Luis Petri. Foto 05/10/24 - IG @cris_noticias

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti junto a la periodista Cristina Pérez y el diputado nacional Luis Petri. Foto 05/10/24 - IG @cris_noticias

Foto:

Instagram @cris_noticias
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El jefe de gabinete Manuel Adorni le dio una larguísima entrevista al periodista Alejandro Fantino en la cual contó un episodio que podría abrir otra grieta en el gabinete nacional, en este caso, con un mendocino.

Leé además

“Si me pegan a mí, le pegan a Milei”: la defensa de Adorni tras las denuncias.

Manuel Adorni habló de su causa judicial: "Esto me pasó porque soy una parte de Milei"
Manuel Adorni y su agenda este viernes.

Con las polémicas encendidas, Manuel Adorni brindará una nueva conferencia prensa en Casa Rosada

Lo consultaban en ese tramo sobre las cosas que tiene pensado contar en "más de un libro" cuando pase la tormenta de la que es protagonista. Adorni sostuvo en esa parte: "Hubo un episodio con uno de mis viajes. Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por el lugar adónde viajaba. Y esa persona estuvo a punto de viajar conmigo, te digo que no sé si había sacado los pasajes".

Y profundizó al respecto: "(Iba) a compartir los días de vacaciones, entiendo que se iba a ir con la pareja".

El jefe de gabinete no aclaró a quién se refería, pero pareció que se trataba de la periodista de La Nación Más Cristina Pérez, pareja del diputado nacional de La Libertad Avanza Luis Petri.

Posteo en Instagram de Cristina Pérez con su pareja Luis Petri. Figuran sus "amigos" Manuel Adorni y Bettina Angeletti. Foto 05/10/2024
Posteo en Instagram de Cristina Pérez con su pareja Luis Petri. Figuran sus

Posteo en Instagram de Cristina Pérez con su pareja Luis Petri. Figuran sus "amigos" Manuel Adorni y Bettina Angeletti. Foto 05/10/2024

"Me pegó mucho. Ya está, pero un día voy a hablar y voy a contar", advirtió Adorni. Luego afirmó: "Son cosas que indefectiblemente caen en la traición", aseguró.

Para el funcionario fuertemente ligado a Javier Milei, a quien el presidente no le suelta la mano a pesar del escándalo judicial por sus gastos patrimoniales y viajes, sostuvo que "traicionarte no es criticarte" y en este sentido sostuvo, para marcar diferencias con la periodista a la que acusó, que "hubo gente super archi peronista que fue leal conmigo.

"La traición también es que siendo amigos o teniendo una relación bastante cercana, independientemente después de la crítica, no me escriban ni un mensaje en dos meses para saber cómo estoy", agregó en este sentido.

Más tarde pareció retomar la crítica a la periodista al sostener que se refería a "gente muy cercana, te hablo de los medios de comunicación, que ni siquiera se dignaron a decirme: 'che Manu, cómo estás'. Eso fue lo más impresionante que viví".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La oposición pide cuestionar a Adorni en el Congreso, pero el bloque K de Unión por la Patria no adhirió

La oposición pidió una sesión para interpelar a Adorni e impulsar una moción de censura, pero UxP no se sumó

Matías Tabar, el contratista que declaró haber recibido 245.000 dólares para refaccionar la casa de Manuel Adorni 

El contratista de Manuel Adorni le respondió a Milei tras ser tildado de "militante K": "Dolor"

Manuel Adorni junto a su amigo Marcelo Grandio, periodista en la TV Pública

Manuel Adorni lo negó, pero descubrieron los "pagos mensuales" que hizo a la productora de Marcelo Grandio

El contratista Matías Tabar expuso ante la Justicia los escandalosos gastos de Manuel Adorni para remodelar su mansión

Los mensajes en el chat de Adorni con el contratista Tabar: "Te van a estar llamando de mi equipo"