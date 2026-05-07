7 de mayo de 2026 - 22:15

Con las polémicas encendidas, Manuel Adorni brindará una nueva conferencia prensa en Casa Rosada

Rodeado de cuestionamientos, el funcionario tendrá una agenda cargada este viernes, que también incluirá una reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei.

Manuel Adorni y su agenda este viernes.

Manuel Adorni y su agenda este viernes.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará este viernes una conferencia de prensa en Casa Rosada en medio de los cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito. La exposición será a las 13 y se realizará antes de una reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei junto a todos los ministros.

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Pese a las críticas y a la presión política que se generó en los últimos días, Milei volvió a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete. El presidente sostuvo que el funcionario “tiene todo en regla” y descartó pedirle la renuncia. “No voy a ejecutar gente honesta”, afirmó.

Conferencia y luego reunión de gabinete: la agenda Adorni

Será la segunda conferencia de Adorni en la misma semana. En su última presentación, el funcionario insistió en que solo dará explicaciones ante la Justicia respecto de las causas que lo involucran y señaló que difundirá su patrimonio cuando venza el plazo legal para hacerlo.

Antes de regresar a Casa Rosada, Adorni participará de la inauguración de una nueva planta de Mercedes Benz en Zárate. Allí tiene previsto brindar un discurso como parte de una agenda oficial que, según el Gobierno, busca mostrar normalidad en medio de la controversia.

Durante los últimos días, el jefe de Gabinete también participó de una reunión de directorio de YPF y recibió al titular de Aerolíneas Argentinas. Además, tiene programada una entrevista con Alejandro Fantino en un canal de streaming durante esta noche.

La reunión de Gabinete fue convocada para las 14 y contará con la presencia de Javier Milei, según confirmaron fuentes oficiales. Allí se analizarán los próximos pasos de gestión y distintos temas vinculados a la agenda política y económica del oficialismo.

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