Con las polémicas encendidas, Manuel Adorni brindará una nueva conferencia prensa en Casa Rosada

Rodeado de cuestionamientos, el funcionario tendrá una agenda cargada este viernes, que también incluirá una reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará este viernes una conferencia de prensa en Casa Rosada en medio de los cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito. La exposición será a las 13 y se realizará antes de una reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei junto a todos los ministros.

La nueva aparición pública del funcionario llegará luego de que Patricia Bullrich reclamara explicaciones “rápidas y contundentes” sobre su patrimonio. Además, desde el entorno de Adorni aseguraron que presentará la documentación correspondiente apenas finalice la preparación de su declaración jurada.

Pese a las críticas y a la presión política que se generó en los últimos días, Milei volvió a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete. El presidente sostuvo que el funcionario “tiene todo en regla” y descartó pedirle la renuncia. “No voy a ejecutar gente honesta”, afirmó.

Conferencia y luego reunión de gabinete: la agenda Adorni Será la segunda conferencia de Adorni en la misma semana. En su última presentación, el funcionario insistió en que solo dará explicaciones ante la Justicia respecto de las causas que lo involucran y señaló que difundirá su patrimonio cuando venza el plazo legal para hacerlo.

Antes de regresar a Casa Rosada, Adorni participará de la inauguración de una nueva planta de Mercedes Benz en Zárate. Allí tiene previsto brindar un discurso como parte de una agenda oficial que, según el Gobierno, busca mostrar normalidad en medio de la controversia.