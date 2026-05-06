6 de mayo de 2026 - 13:50

Turbulencias en el Gobierno: Martín Menem respalda a Adorni, pero Bullrich pediría su salida

El presidente de la Cámara de Diputados desestimó los rumores que lo posicionan como sucesor del Jefe de Gabinete. En tanto, cercanos a Patricia Bullrich afirmaron que la senadora ya le dijo a Milei "lo que cree que hay que hacer".

Turbulencias en el Gobierno: Martín Menem respalda a Adorni pero Bullrich pediría su salida.

Turbulencias en el Gobierno: Martín Menem respalda a Adorni pero Bullrich pediría su salida.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La continuidad de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete generó fuertes tensiones dentro de La Libertad Avanza. Mientras el funcionario enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito, el oficialismo se debate entre el respaldo absoluto y la necesidad de evitar el desgaste político.

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El apoyo de Martín Menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió al cruce de las versiones que lo señalaban como el reemplazo de Adorni. Durante una transmisión de streaming de El Cronista, el legislador sostuvo: "Ese rumor lo escuche más de 700 veces en el último año. No hay ninguna posibilidad. Banco a Manuel Adorni, como dije desde el comienzo. Antes y ahora también. Sigo en la Cámara hasta que el Presidente lo decida".

Luego aseguró que él y los diputados de La Libertad Avanza "creemos en Manuel Adorni. No creemos en la condena mediática, se va a aclarar todo en la Justicia".

"Los medios están hace dos meses exacerbando el tema, tienen un tema personal. Ya se va a aclarar todo y no va a haber ningún inconveniente. Esto es una campaña para lastimar al Gobierno", dijo.

Reunión por Adorni y la postura de Bullrich

A pesar del apoyo público de Menem, otros sectores del oficialismo mantienen una postura crítica. Según informó La Nación, la senadora y jefa de bloque Patricia Bullrich ya habría manifestado al presidente Javier Milei su opinión sobre lo que debe suceder con el Jefe de Gabinete.

Se espera que este viernes, tras el regreso de Milei de Estados Unidos, se realice una reunión de ministros donde podrían formalizarse pedidos para que Adorni dé un paso al costado. "Patricia ya le dijo al Presidente lo que piensa y lo que cree que hay que hacer. El viernes lo va a repetir", sostuvo su entorno.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni
La senadora Patricia Bullrich y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La senadora Patricia Bullrich y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni.

En algunos despachos de ministros consideran que las explicaciones de Adorni, incluida su conferencia de prensa, no han sido convincentes. "Si tenés las pruebas (de tu inocencia), te juntas con periodistas y se las mostrás", señalaron fuentes cercanas a Bullrich la medio citado.

También trascendió que la exministra no estuvo de acuerdo con el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada, que permaneció clausurada durante once días, luego de que un equipo periodístico grabara el interior de Casa Rosada con unos lentes Ray-Ban Meta.

Pese al clima de incertidumbre, el consenso general dentro de la Casa Rosada es que, por el momento, el Presidente no se desprenderá de Adorni. Algunos ministros le habrían sugerido mantenerlo en el cargo bajo, ya que "Si entregás a Adorni a los medios y la oposición, el próximo sos vos".

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