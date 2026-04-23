23 de abril de 2026 - 10:11

Histórico: el gobierno de Milei prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados en Casa Rosada

Les quitaron la huella digital a los trabajadores de los medios, tras la filmación de TN en los pasillos y la denuncia por presunto espionaje ilegal.

Javier Milei, sobre los periodistas de TN: Basuras repugnantes

Javier Milei, sobre los periodistas de TN: "Basuras repugnantes"

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Los Andes | Redacción Política
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La nueva prohibición abarca a todos los medios que tienen periodistas trabajando diariamente en Balcarce 50, tal como denunciaron los trabajadores este jueves.

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Hay dos razones detrás. Por un lado, la denuncia penal del Gobierno contra dos periodistas de TN por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones del programa de Luciana Geuna en medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno. El otro, el conocido escándalo sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa para desacreditar a Milei.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, dijeron fuentes gubernamentales a diario La Nación.

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La medida es inédita y vuelve a vulnerar el derecho a la libertad de expresión. La sala de periodistas de la Casa Rosada siempre estuvo abierta, incluso durante gobiernos de facto.

Para el gobierno libertario, tras la filmación reciente de TN, podría haber delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.

El mensaje de Milei para los periodistas: "Basuras repugnantes e inmundas"

BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!“, publicó el Presidente durante su viaje a Israel al conocerse el caso.

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