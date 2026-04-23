Histórico: el gobierno de Milei prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados en Casa Rosada

En un nuevo capítulo de su guerra con la prensa, el gobierno de Javier Milei prohibió desde hoy el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada , algo que había hecho semanas atrás con puntuales comunicadores tras las supuestas notas pagadas por Rusia.

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La nueva prohibición abarca a todos los medios que tienen periodistas trabajando diariamente en Balcarce 50, tal como denunciaron los trabajadores este jueves.

AHORA El gobierno CERRÓ LA SALA DE PERIODISTAS de la @CasaRosada . Decidió no renovar las acreditaciones de todos los periodistas por la denuncia de Casa Militar a raíz de la filmación efectuada por el programa de @lucianageuna . No se sabe hasta cuándo.

Hay dos razones detrás. Por un lado, la denuncia penal del Gobierno contra dos periodistas de TN por presunto espionaje ilegal , luego de conocerse filmaciones del programa de Luciana Geuna en medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno. El otro, el conocido escándalo sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa para desacreditar a Milei.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, dijeron fuentes gubernamentales a diario La Nación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agarra_pala/status/2046056257032004062?s=20&partner=&hide_thread=false “SUSURRABA, ESTABA METIDO POR LOS PASILLOS CON ESOS LENTES, NO ES TAN SENCILLO DE HACER”



PAPELÓN EN EL PROGRAMA DE GEUNA EN TN GRABANDO LOS PASILLOS DE CASA ROSADA @JMilei pic.twitter.com/IqNrebaMKT — Agarra la Pala (@agarra_pala) April 20, 2026

La medida es inédita y vuelve a vulnerar el derecho a la libertad de expresión. La sala de periodistas de la Casa Rosada siempre estuvo abierta, incluso durante gobiernos de facto.

Para el gobierno libertario, tras la filmación reciente de TN, podría haber delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.

El mensaje de Milei para los periodistas: "Basuras repugnantes e inmundas"

“BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!“, publicó el Presidente durante su viaje a Israel al conocerse el caso.