"Ahorramos en negro, como todos los argentinos": Adorni confirmó que presentó su declaración jurada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , confirmó que presentó su declaración jurada patrimonial y también las rectificaciones correspondientes a los períodos 2023 y 2024 ante la Oficina Anticorrupción . Lo hizo durante una entrevista televisiva en La Nación, en la que además se refirió al origen de parte de sus ahorros y admitió que, junto a su esposa, mantuvieron fondos que no habían sido declarados.

La maniobra de la esposa de Manuel Adorni: se sumó al régimen de "inocencia fiscal"

Adorni aclaró que no ingresará a ningún blanqueo y explicó su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias

Las declaraciones se produjeron en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario nacional.

Durante la entrevista, Adorni sostuvo que él y su esposa desarrollaron sus actividades laborales en el sector privado y que, a lo largo de los años, lograron acumular ahorros.

Al ser consultado sobre por qué esos fondos no habían sido incluidos oportunamente en sus declaraciones patrimoniales, respondió que durante mucho tiempo consideró que mantener ahorros fuera de los registros formales era una práctica habitual entre quienes buscaban resguardar su dinero.

Como justificativo señaló: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos” . Al respecto también explicó que esa conducta fue común durante años debido a la desconfianza hacia determinadas políticas económicas.

En la entrevista, Adorni justificó la decisión sobre sus ahorros en negro por consejo de su abogado: "El abogado me dice: 'Mirá, reconstruyamos tu patrimonio: ¿cómo obtuviste todo lo que tenés? Y ahí efectivamente le cuento todo el ahorro que fui teniendo en mi vida privada. En mis 25 años de actividad privada, el que tuvimos en negro con mi mujer'".

Embed "Bitcoin":

Por las declaraciones de Manuel Adorni sobre sus inversiones en criptomonedas pic.twitter.com/Kv4O3DNkWB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 11, 2026

"Ahí lo que me explica el abogado es que, si obtuve mis ahorros en negro es de segundo orden. Entonces ahí me empieza a explicar que yo debía decir que al ahorro lo había obtenido previo a mi función pública. Que es el eje del enriquecimiento ilícito". Adorni afirmó además que se decidió a presentar todo porque lo acusaron de “chorro”. Sobre esa acusación detalló que le molestó, en contraste con su propia definición como "persona de bien".

Sobre una posible renuncia al momento de trascender lo que el funcionario definió como un "error", dijo: “A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Es terrible. Entendí entonces que no me podía ir”. Y reflexionó: “El objetivo no soy yo, sino voltear al gobierno. El objetivo es el presidente Milei”, indicó tras revelar que había pensado dar un paso al costado.

Sobre su crecimiento económico, el jefe de Gabinete resaltó: “Mi primer dinero lo hago en 2002 cuando muere mi padre, y con mi hermano nos hacemos con el departamento. Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins, de hecho mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000″.

”No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", detalló ante la consulta del entrevistador.

Y añadió: “Esos dólares surgen de 25 años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”. Luego justificó su ingreso al régimen de Ganancias simplificada: “Está lejos de los umbrales de la ley penal tributaria. Para lo único que sirve es para que la declaración jurada la haga ARCA, no uso ninguna otra herramienta de la ley de inocencia fiscal”.

Adorni habló sobre sus ahorros y sostuvo que actuó como "la mayoría de los argentinos". Adorni habló sobre sus ahorros y sostuvo que actuó como “la mayoría de los argentinos”. La Nación

Presentación de declaraciones juradas y rectificaciones

En paralelo, Infobae informó que Adorni presentó declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y ARCA. La documentación incorpora activos que no figuraban en presentaciones anteriores, entre ellos USD 513.000 atribuidos a inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.

Según fuentes oficiales citadas por el mencionado medio, la revisión también incluyó modificaciones en la composición patrimonial de su esposa, Bettina Angeletti, y una reconstrucción de la evolución económica familiar desde 2020. El Gobierno sostiene que los fondos declarados tienen origen previo al ingreso de Adorni a la función pública.

La presentación además incorporó ingresos provenientes de bienes heredados tras el fallecimiento de su padre, operaciones inmobiliarias realizadas durante 2025 y precisiones sobre propiedades ubicadas en Indio Cuá y Caballito. También se informó que el funcionario regularizará las obligaciones tributarias que surjan de las rectificaciones efectuadas.

"Voy a pagar hasta la última multa", adelantó al respecto el funcionario en LN, tras reconocer que fue "arrastrando ese error".

Desde la Jefatura de Gabinete señalaron que el objetivo fue consolidar en una única presentación las inversiones financieras, herencias y movimientos patrimoniales del matrimonio para respaldar el origen de los recursos declarados.

Antecedentes recientes

La confirmación llegó pocas horas después de que el jefe de Gabinete se incorporara al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias incluido en la denominada ley de inocencia fiscal. Esto podría simplificarle problemas tributarios pero no lo exime de dar una rendición de cuentas ante la Justicia.

Meses atrás, durante una conferencia de prensa realizada en marzo, Adorni había sostenido que había declarado la totalidad de su patrimonio. Ahora, en su nueva exposición pública, brindó detalles adicionales sobre la situación de sus ahorros y las correcciones efectuadas en sus presentaciones patrimoniales.

“Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”, había afirmado en aquella conferencia de prensa.