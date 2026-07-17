La Justicia detecta "inconsistencias" en el patrimonio de Manual Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

Un informe técnico de la DAFI reveló discrepancias entre los ingresos declarados y el nivel de gastos del exjefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti. El fiscal Gerardo Pollicita analiza citarlo a declarar tras la feria judicial.

La situación judicial del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, se ha complicado tras la recepción de informes técnicos que reflejan inconsistencias en su patrimonio. El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la causa por presunto enriquecimiento ilícito, recibió un reporte contable elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que confirma diferencias entre lo declarado y lo gastado por el exfuncionario.

El análisis pericial se centró en la evolución económica de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023, momento en que asumió sus funciones en la gestión de Javier Milei. Según las fuentes, la investigación detectó "zonas grises" al comparar las declaraciones juradas con el estilo de vida de la familia, que incluyó gastos millonarios en viajes, renovaciones de propiedades y adquisiciones suntuosas. Para sustentar estas sospechas, la fiscalía cuenta con facturas, remitos y chats aportados por testigos que sugieren un nivel de vida superior al que permitirían sus ingresos registrados.

Las claves de la investigación patrimonial El informe de la DAFI, aunque de carácter técnico y sin una cifra global definitiva, detalla las inconsistencias año por año basándose en siete ejes estratégicos, entre los cuales destacan la evolución de activos, donde se estudió la estructura de bienes, créditos y deudas al inicio y cierre de cada periodo; los movimientos digitales, donde se realizó un rastreo de operaciones con criptomonedas y billeteras virtuales para identificar posibles flujos de fondos no declarados, y finalmente su flujo de caja, con la reconstrucción de entradas y salidas de dinero, incluyendo pagos en efectivo y moneda extranjera.

Ante estas sospechas, la defensa de Adorni ha argumentado que el incremento patrimonial proviene de una inversión de 200.000 dólares en Bitcoin realizada entre 2013 y 2014, la cual le habría reportado una ganancia de 500.000 dólares. No obstante, los investigadores continúan contrastando esta versión con los antecedentes bancarios y fiscales incorporados al expediente.

Próximos pasos procesales Actualmente, el fiscal Pollicita y su equipo se encuentran analizando minuciosamente los resultados del estudio durante la feria judicial de invierno. El objetivo es dar un encuadre jurídico a cada dato para avanzar con un eventual requerimiento de justificación patrimonial.