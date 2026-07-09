La Justicia citó a declarar a la niñera de Jésica Cirio a la investigación del caso Insaurralde: qué dijo

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde y Jésica Cirio sumó una nueva declaración testimonial. La niñera que cuida a la hija de la expareja aseguró ante la Fiscalía que nunca ingresó al dormitorio ni al vestidor donde, según la causa, habría sido grabado el video en el que se observa a la modelo mostrando importantes sumas de dinero en efectivo.

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La testigo, identificada como Milagros Escudero , trabaja con la familia desde 2021 y fue convocada por los investigadores debido a que, en distintas oportunidades, permaneció en la vivienda donde residían Cirio e Insaurralde.

Durante su testimonio, Escudero explicó que nunca accedió a la planta alta de la propiedad ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente , uno de los inmuebles que la Justicia analiza para determinar si allí fueron registradas las imágenes incorporadas a la investigación.

Según relató, durante sus jornadas laborales únicamente permanecía en los sectores vinculados al cuidado de la menor, como la cocina, los baños y el parque. En ese contexto, sostuvo que no conoce el vestidor que aparece en el video investigado y afirmó que no reconoce ninguno de los objetos que allí se observan.

Asimismo, aseguró que nunca vio la cantidad de dinero que, de acuerdo con la investigación, rondaría los 10 millones de dólares .

La niñera también confirmó que acompañó a la familia durante el Mundial de Qatar 2022 y en un viaje a Bariloche, siempre para desempeñar tareas relacionadas con el cuidado de la hija de la pareja.

Además, declaró que continúa trabajando para Jésica Cirio, actualmente en Nordelta.

Jésica Cirio, junto a su hija y la niñera Milagros Escudero. redes

Cómo continúa la causa

Tras esta declaración, la Fiscalía mantiene abierta la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En paralelo, la defensa de los imputados cuestionó algunas preguntas formuladas durante la testimonial, vinculadas a la existencia de eventuales consignas previas para declarar.

Mientras tanto, la Justicia ratificó la validez de los videos incorporados al expediente y permanecen vigentes las restricciones impuestas a los investigados, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de no alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial.

A su vez, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes sobre el patrimonio de ambos, mientras que el juzgado rechazó el pedido de prisión preventiva impulsado por el fiscal Sergio Mola.