8 de julio de 2026 - 21:45

Peritaron el celular de Jesica Cirio en busca de los videos de los dólares de Martín Insaurralde

Con el aval de la modelo, analizaron los chats, geolocalizaciones y archivos eliminados de su dispositivo. La defensa del exjefe de Gabinete ya pidió anular las pruebas argumentando un presunto hackeo.

Martín Insaurralde y Jésica Cirio
Martín Insaurralde y Jésica Cirio

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Justicia federal abrió el celular de la modelo Jésica Cirio e inició la extracción forense, para realizar el peritaje del contenido y buscar pruebas para la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a su ex esposo y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

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El procedimiento fue realizado por los peritos oficiales de la Gendarmería Nacional junto a expertos de las partes, luego de que Cirio entregara su clave de acceso para poder ingresara al dispositivo, luego del polémico video donde mostraba miles de dólares en un vestidor.

El análisis del dispositivo, ordenado por el juez federal Luis Armella, se centra particularmente en buscar el video original y determinar si el teléfono tiene las grabaciones difundidas donde se muestran fajos de dólares en efectivo, dentro de bolsas plásticas, y guardados dentro de un vestidor.

Asimismo, se analizarán todas las aplicaciones y se hará la extracción correspondiente de los datos de mensajería, historial de navegación por internet y geolocalizaciones. También se hará una revisión integral de las fotos, videos y documentos eliminados que puedan aportar posibles maniobras de ocultamiento.

El peritaje del dispositivo sucede luego de allanamientos e inspecciones oculares llevados a cabo en las propiedades que tienen Cirio e Insaurralde en Las Cañitas y San Vicente para identificar el lugar exacto donde se filmó el dinero.

Por su parte, la defensa del ex funcionario de la provincia de Buenos Aires, solicitó la exclusión probatoria de los videos, con el argumento que las imágenes provienen de un hackeo a los equipos de Cirio y no tuvieron una cadena de custodia formal.

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