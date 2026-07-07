7 de julio de 2026 - 21:35

Piden investigar el patrimonio de la sobrina de Jesica Cirio para determinar si fue testaferro

La Justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Priscila Ferrante, sobrina de la conductora y con vínculos con Haber Russo -que será juzgado en otra causa-.

Jesica Cirio junto a su sobrina Priscila Ferrante.

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Entre las diligencias dispuestas figura el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Ferrante. Con esa información, los investigadores intentarán establecer si administró o adquirió bienes en representación de Cirio, Insaurralde o del empresario Ariel Heber Russo, expareja.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que también se solicitaron distintas medidas para reconstruir la evolución patrimonial de la mujer y detectar si en algún momento fue testaferro.

Por el momento, Ferrante no está imputada ni investigada en la causa que tiene en la mira a Insaurralde y Cirio. Sin embargo, los resultados de las nuevas pericias podrían modificar su situación si aparecen elementos que la vinculen con las maniobras bajo investigación.

La mujer ya había sido investigada en otra causa relacionada con Heber Russo, quien será juzgado por emitir facturas truchas y tener negociados con la Municipalidad de Lomas de Zamora. En dicha pesquisa la mujer fue sobreseída al determinar que solo tenía un auto que le había regalado quien por entonces era su pareja, pero ahora la profundización de la investigación podría modificar el escenario procesal.

Quién es Priscila Ferrante, sobrina de Jesica Cirio

La mujer, de 33 años, es hija de Verónica Mestre, la medio hermana de Cirio que fue hallada muerta en su domicilio en 2025. Desde hace años mantiene una relación muy cercana a la conductora y habría sido quien la presentó con Insaurralde, con quien luego se casó y tuvo una hija. Su nombre resonó en el último tiempo y ahora la Justicia analiza si en su poder tiene varios inmuebles que generan sospechas sobre su adquisición.

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