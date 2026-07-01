Jesica Cirio pidió que el polémico video no se utilice como prueba en la causa contra Insaurralde

La defensa de Jesica Cirio solicitó a la Justicia que el video en el que se la observa manipulando fajos de dólares en un vestidor no sea incorporado como prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Peritan el video de Jesica Cirio mostrando fajos de dólares y allanan una de sus viviendas

La red de empresas vinculadas a Jesica Cirio bajo análisis judicial por presunto lavado de activos

El pedido se conoció mientras la Justicia avanza con el peritaje del video ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, para determinar si las imágenes son auténticas, si presentan alteraciones y establecer cuándo y dónde fueron registradas. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la pericia también buscará recuperar metadatos que permitan reconstruir el origen del material.

La pericia tiene como objetivo establecer si las imágenes son genuinas , luego de que la conductora asegurara que el video habría sido manipulado e incluso deslizara la posibilidad de que hubiera sido alterado mediante herramientas de inteligencia artificial.

Por el momento, los primeros indicios apuntan a que el material sería auténtico, aunque la conclusión final quedará supeditada al informe de los peritos. En paralelo, la Justicia también procura determinar la fecha en que fue registrado el video y reconstruir las circunstancias en las que fue grabado.

El video completo de Jesica Cirio mostrando millones de dólares en el vestidor de Insaurralde. Con su voz en off cuenta todo. “Todo el cajón y del otro lado. Todo. Y abajo, y más abajo. Tiene esa profundidad”. pic.twitter.com/yKyRSBHn4S

La presentación de la defensa se produjo luego de que el magistrado dispusiera una serie de medidas de prueba sobre el inmueble de Fincas de San Vicente, donde Cirio convivió con Insaurralde, al considerar que existen indicios de que el video habría sido grabado allí.

En ese marco, también se realizaron inspecciones en una vivienda de Nordelta que la modelo compartía con su expareja Elías Piccirillo. Sin embargo, los investigadores

Pedido de detención para Cirio e Insaurralde

El juez Luis Armella rechazó el pedido de detención de Cirio e Insaurralde que había solicitado el fiscal Sergio Mola.

El magistrado fundamentó su decisión en cinco aspectos: el video aún no fue peritado en su totalidad; podría haber sido grabado en 2023; ambos imputados mantuvieron una conducta procesal colaborativa; la acusación contra Cirio carece de sustento formal y el pedido de detención presentaba defectos graves de fundamentación.

No obstante, Armella sí dispuso una serie de medidas para evitar un posible entorpecimiento de la investigación. Tanto Cirio como Insaurralde y Sofía Clerici deberán cumplir con la prohibición de salir del país, no podrán permanecer más de 24 horas fuera del domicilio fijado y tendrán restringido alejarse más de 50 kilómetros de la vivienda autorizada mientras avance la causa.