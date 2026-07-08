Feria judicial: qué trámites podrán realizarse y cómo funcionará la Justicia en Mendoza

La S uprema Corte de Justicia de Mendoza oficializó el esquema de funcionamiento que tendrá el Poder Judicial durante el receso invernal , que se extenderá desde el 13 hasta el 24 de julio , período en el que se garantizará la atención de los asuntos urgentes mediante tribunales, juzgados y oficinas de turno.

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La medida fue establecida a través de la Acordada N° 32.674 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial, donde se dispuso la organización de las distintas dependencias judiciales de las cuatro circunscripciones de la provincia, así como la designación de magistrados, funcionarios y personal que prestarán servicios durante la feria judicial.

Durante ese período, la Presidencia de la Suprema Corte estará a cargo de Dalmiro Garay Cueli entre el 13 y el 20 de julio, mientras que Mario Adaro asumirá esa función desde el 21 hasta el 24 de julio.

La acordada establece que continuarán funcionando los tribunales y juzgados de turno para atender exclusivamente los asuntos que, por su naturaleza, no admitan demora.

El esquema abarca los fueros Civil, Comercial, Laboral, Familia, Penal, Penal Juvenil, Tributario, Concursal, Contravencional y de Paz , además de las distintas áreas administrativas de la Suprema Corte y organismos auxiliares distribuidos en las cuatro circunscripciones judiciales.

También permanecerán operativas dependencias como la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, el Registro Provincial de Adopción, el Cuerpo de Mediadores, la Oficina de Notificaciones y Medidas Judiciales, el Registro Público y el Archivo Judicial, entre otras.

Presentación de demandas y escritos

La Suprema Corte dispuso que la Mesa de Entrada Central Civil (MECC) será la única dependencia habilitada para recibir y registrar demandas civiles correspondientes a procesos urgentes y aquellas cuya prescripción venza durante el receso.

En el caso de las demandas de competencia de la Justicia de Paz, estas continuarán siendo recepcionadas por el Juzgado de Paz Letrado y Contravencional de Fray Luis Beltrán.

Asimismo, las demandas presentadas desde las 13 del último día hábil previo al receso y hasta las 23.59 del 24 de julio serán asignadas a los tribunales habilitados para actuar durante la feria.

Respecto de los escritos electrónicos, la Dirección de Informática habilitará el sistema únicamente para los juzgados y tribunales que se encuentren de turno. Los expedientes que no estén habilitados retomarán su tramitación una vez finalizado el receso.

Horarios de atención

Los tribunales, juzgados y oficinas de turno funcionarán durante los días hábiles entre las 7.30 y las 13.30, mientras que la atención al público será de 8 a 13.

La acordada también establece que las dependencias que permanezcan de turno trabajarán con su planta habitual de personal y podrán incorporar agentes de refuerzo cuando resulte necesario para garantizar la prestación del servicio de Justicia.

Al finalizar la feria judicial, cada tribunal y dependencia deberá informar la actividad desarrollada durante el receso y remitir las estadísticas correspondientes a la Oficina de Estadísticas antes del 10 de agosto.

La acordada