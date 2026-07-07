El Gobierno de Mendoza inauguró una nueva Unidad Policial en el Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP), en San Martín, donde comenzará a operar la base regional de la Unidad VANT de la Policía de Mendoza . La dependencia estará en funcionamiento las 24 horas y tendrá como objetivo fortalecer las tareas de prevención y respuesta en los cinco departamentos del Este provincial.

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Del acto participaron la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y el intendente de San Martín, Raúl Rufeil , quienes coincidieron en destacar el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio para incorporar infraestructura y tecnología destinada a la seguridad pública.

La nueva base contará inicialmente con dos drones destinados a la cobertura regional y dispondrá de cuatro efectivos por turno, lo que garantizará presencia policial permanente durante todo el día.

Desde allí podrán realizarse patrullajes preventivos, vigilancia aérea, apoyo en allanamientos y operativos policiales, búsqueda de personas, seguimiento de sospechosos y asistencia en procedimientos judiciales, reduciendo los tiempos de respuesta en toda la zona Este.

Los equipos incorporados poseen visión térmica, cámaras para operaciones nocturnas, parlantes y otras prestaciones que amplían las posibilidades de intervención en distintos escenarios. Además, la Policía de Mendoza cuenta actualmente con cerca de 30 pilotos certificados para operar estos sistemas y continúa capacitando nuevos efectivos especializados.

El PASIP tiene ahora una base policial de drones para reforzar la seguridad del Este mendocino.

Una ubicación estratégica

Durante la inauguración, el intendente Raúl Rufeil señaló que la instalación de la base en el PASIP responde a la importancia que tiene ese predio para el desarrollo económico de la provincia.

El jefe comunal sostuvo que la presencia del Ministerio de Seguridad en el parque industrial acompaña el crecimiento de la actividad productiva y afirmó que la nueva dependencia brindará cobertura al corredor bioceánico, al PASIP y al futuro Polo Logístico del Este.

Tecnología distribuida en toda la provincia

La ministra Mercedes Rus destacó que la apertura de esta sede completa el despliegue territorial de la Unidad VANT en Mendoza, con una base de drones en cada uno de los oasis provinciales.

Según explicó, esta distribución permitirá acercar la tecnología a cada región y agilizar su utilización en operativos preventivos y de seguridad, evitando traslados desde otros puntos de la provincia.

Por su parte, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, remarcó el valor estratégico del PASIP y del corredor bioceánico para el crecimiento logístico de Mendoza, y consideró que ese desarrollo requiere incorporar herramientas tecnológicas que acompañen las tareas de prevención y control.

Con la puesta en marcha de esta nueva Unidad Policial, el Este mendocino suma una infraestructura permanente destinada a fortalecer la vigilancia aérea y mejorar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad en una de las principales zonas industriales y logísticas de la provincia.