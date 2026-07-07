El vocero explicó por qué Manuel Adorni sigue con custodia oficial: "Servicio más reducido"

El Gobierno nacional confirmó que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni continúa bajo custodia oficial luego de haber dejado el cargo, aunque aclaró que el operativo de protección fue reducido respecto del que tenía durante su gestión.

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La confirmación fue realizada por el portavoz presidencial, Adrián Ravier , durante una conferencia de prensa en Casa Rosada , donde explicó que la continuidad del servicio responde a cuestiones vinculadas con la seguridad del exfuncionario.

Fuentes del Gobierno indicaron a Infobae que la continuidad de la custodia fue solicitada luego de que Adorni denunciara distintos episodios de amenazas y ataques dirigidos contra integrantes de su familia. Al respecto, la documentación del caso habría sido presentada ante la Justicia.

Al anunciar su renuncia, el exjefe de Gabinete había expresado públicamente: "No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática" . Posteriormente, el presidente Javier Milei respaldó esa postura y explicó que aceptó la renuncia presentada por Adorni al considerar que la situación había alcanzado a su entorno familiar.

Desde el oficialismo precisaron que la protección está a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina , aunque remarcaron que el despliegue actual es inferior al que se implementaba mientras Adorni integraba el gabinete nacional. "Es un servicio más reducido que el que tenía" , señalaron fuentes oficiales al referirse al esquema vigente.

Si bien trascendió que este tipo de dispositivos puede mantenerse durante un período determinado, desde el Ministerio de Seguridad evitaron brindar precisiones sobre los plazos al considerar que esa información forma parte de los protocolos de seguridad.

Asimismo, allegados al exfuncionario señalaron que actualmente se moviliza con su vehículo particular y que ya no dispone de los automóviles oficiales que utilizaba durante su paso por la administración nacional.

Adorni conserva custodia oficial, aunque con un esquema reducido, confirmó el Gobierno. (archivo) Claudio Fanchi | NA

El Gobierno descartó una auditoría administrativa paralela

Durante la misma conferencia, Ravier también aclaró que no existe una auditoría interna independiente para revisar la gestión de Adorni. También sostuvo que las actuaciones relacionadas con la investigación se desarrollan exclusivamente en el ámbito judicial.

"No es que tenemos internamente, en Casa Rosada, un mecanismo aparte del que ya está llevando adelante la Justicia. No hay un mecanismo nuestro", afirmó. La aclaración se produjo luego de que anteriormente el propio vocero hubiera mencionado que el oficialismo analizaba la situación del área.

El Gobierno negó una auditoría interna sobre la gestión de Adorni y confirmó su custodia. (archivo) La Nación

La causa por compras realizadas a nombre de Adorni

La investigación judicial se inició después de que trascendiera que tres empleados de la entonces Jefatura de Gabinete realizaron compras para Adorni. Entre ellos se encuentra su exsecretaria privada, Gisela Kocsis, quien declaró ante la Justicia y reconoció haber efectuado adquisiciones de artículos de blanquería.

También prestaron declaración Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace, y Laura Schiuma, directora de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación, quienes, según se informó, utilizaron sus tarjetas de crédito para comprar proyectores, monitores y equipamiento gamer.