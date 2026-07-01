Manuel Adorni suma otra renuncia: abandonó el directorio de YPF

El exfuncionario Manuel Adorni volvió a ser noticia, pero esta vez porque presentó su renuncia como director titular de YPF , cargo que desempeñaba en representación del Estado nacional. La decisión trascendió este miércoles, pocos días después de haber dejado la Jefatura de Gabinete .

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La dimisión fue comunicada mediante una nota dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín . Para que la salida quede formalmente completada, la renuncia deberá ser considerada por los accionistas de YPF , de acuerdo con el procedimiento previsto en el estatuto de la compañía.

La desvinculación del directorio era una decisión que ya había sido anticipada por el presidente Javier Milei , luego de que Adorni presentara su renuncia al frente de la Jefatura de Gabinete.

Después de dejar el cargo, Adorni mantuvo un bajo perfil público. Su única aparición fue durante la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, realizada el martes en la Casa Rosada . Allí el exfuncionario saludó a los presentes y compartió un abrazo con el Presidente y con su sucesor.

Según trascendió desde fuentes oficiales, antes de ese acto ambos funcionarios mantuvieron una reunión para coordinar el proceso de transición.

La reorganización del área también incluyó la salida de Aimé "Meme" Vázquez, quien se desempeñaba como jefa de la Unidad de Asesores y era una de las colaboradoras de mayor confianza de Adorni.

La exfuncionaria continúa integrando el directorio de Correo Argentino, aunque hasta el momento no se informó oficialmente si permanecerá en ese cargo tras los cambios en el Ministerio de Coordinación.

Por otra parte, trascendió que Adorni podría radicarse en Uruguay mientras continúa la investigación judicial vinculada a una causa que indaga un presunto enriquecimiento ilícito y posible lavado de activos.