"La moral en alto": tras la salida de Adorni, los libertarios mendocinos van al encuentro de Santilli

Los diputados libertarios de Mendoza tendrán su primera reunión con el nuevo jefe de gabinete de la Nación, Diego Santilli , este miércoles en Buenos Aires. Marcará para ellos el comienzo de una etapa nueva y el reinicio de la agenda parlamentaria , tras la salida de Manuel Adorni , que en los últimos meses los cargó de tensiones y en buena medida los tuvo paralizados.

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La tropa local de Javier Milei sólo tiene presencia en la Cámara Baja. Se trata de cinco diputados nacionales ( Mercedes Llano, Facundo Correa Llano, Luis Petri, Julieta Metral y Álvaro Martínez ) de los cuales dos confirmaron la reunión, sin explayarse en la agenda ni expresar sus expectativas. El resto mantuvo silencio.

Álvaro Martínez confirmó a Los Andes el encuentro, que según su información se hará en la Casa Rosada y no sólo incluirá a los 116 diputados de La Libertad Avanza, sino también a los senadores de la fuerza libertaria. Además de Santilli, quien también estaría presente como anfitriona es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

La otra diputada que confirmó el encuentro fue Mercedes Mechi Llano , quien además de libertaria es presidenta del Partido Demócrata a nivel nacional. Llano y Martínez tuvieron a la largo de la novela de Adorni posturas diferentes : la legisladora decía que la continuidad del anterior jefe de gabinete era "insostenible" mientras que el diputado que responde a Omar de Marchi sostenía que el ahora exfuncionario ya había dado explicaciones que hacía falta por su patrimonio.

Las complicaciones en el bloque se venían notando. Por ejemplo, la semana pasada, Llano, quien decía que tenía autonomía para criticar a Adorni , tuvo que ausentarse de su banca en una medida más alentada por la disciplina partidaria que por su deseo.

En efecto, llano se plegó a la postura general del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, que favoreció a Adorni en medio de la tormenta política. Esta medida permitió que la oposición no tuviera quorum para la realización de una sesión especial que tenía como objetivo votar la interpelación y eventual moción de censura al entonces jefe de Gabinete Adorni.

Los cinco diputados libertarios fueron acompañados en esta posición por los dos radicales (Pamela Verasay y Lisandro Nieri) quienes responden al gobernador Alfredo Cornejo; y hasta por la exlibertaria Lourdes Arrieta. Apenas los dos diputados peronistas por Mendoza (Emir Félix y Martín Aveiro) se sentaron en sus bancas para tratar de que la sesión especial alcanzara el número mínimo.

Mechi Llano: "La moral en alto"

En este contexto, la renuncia de Adorni, anunciada por él mismo el sábado, cerca de hora en que jugaba la selección Argentina, alivió a Llano y a los oficialistas a quienes la continuidad de Adorni los conflictuaba.

De hecho, Mechi Llano celebró esta decisión en sus redes sociales. "La moral en alto es el camino inclaudicable para construir un país distinto. Liberalismo a fondo. Vamos presidente! Vamos Argentina!", posteó la legisladora el domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LlanoMechi/status/2071099150502899777&partner=&hide_thread=false La moral en alto es el camino inclaudicable para construir un país distinto. Liberalismo a fondo. Vamos presidente! Vamos Argentina! — Mechi Llano (@LlanoMechi) June 28, 2026

Este diario consultó también al presidente de La Libertad Avanza Mendoza, Facundo Correa Llano; y al exradical Luis Petri, quienes no dieron información respecto de la reunión de este miércoles con Santilli, aunque ambos celebraron su designación en las redes sociales.

"Felicitaciones, @diegosantilli, por asumir este nuevo desafío al frente de la Jefatura de Gabinete. Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad. Todo lo mejor para esta etapa", expresó el presidente de LLA Mendoza, en un posteo que replicó la primera foto de Santilli junto al presidente Javier Milei y su hermano Karina.

"Felicitaciones y éxitos @diegosantilli! Todo el apoyo para seguir cambiando la Argentina junto al Presidente @JMilei", sostuvo a su turno Petri, quien hasta este martes permanecía aún en Mendoza.

Las PASO, en la agenda de Santilli

Uno de los puntos importantes para el nuevo jefe de gabinete es la recreación de agenda libertaria. Entre los puntos a tratar está el de la eliminación o suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), decisión que debe ser votada por el Congreso nacional.

Todo indica que el Gobierno nacional no tiene una definición todavía al respecto. Aunque es menos probable que consiga respaldo para suprimir las primarias que para suspenderlas para el año que viene, como ya ocurrió en las elecciones 2025.

Fieles al libreto mileista, algunos diputados de LLA Mendoza ya se han expresado en contra de la continuidad de las PASO. En esta línea se han manifestado Petri, Correa Llano y Martínez.

También habló en contra de las primarias Mercedes Llano, quien incluso presentó un proyecto en la Legislatura hace unos años para que este sistema electoral desparezca incluso a nivel provincial.

Esto marca una diferencia con los aliados radicales, quienes apuestan a que las PASO se mantengan para la elección de candidatos a gobernador e intendentes, al margen de lo que ocurra a nivel nacional.