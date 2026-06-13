Diego Santilli se reunirá con gobernadores con el objetivo de avanzar con la reforma electoral

El ministro del Interior encabeza una serie de encuentros clave con mandatarios provinciales para sumar volumen político al proyecto oficialista.

El Gobierno nacional ha ratificado la reforma electoral como uno de sus ejes legislativos prioritarios y, para ello, ha designado al ministro del Interior, Diego Santilli, como el interlocutor principal con las provincias.

La estrategia de la Casa Rosada busca blindar el apoyo de los gobernadores para avanzar en una iniciativa que, aunque central para el oficialismo, aún encuentra resistencias en los bloques dialoguistas del Congreso.

En las últimas horas, Santilli mantuvo una reunión estratégica con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien manifestó su respaldo explícito a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Este encuentro se suma al apoyo ya obtenido por parte del catamarqueño Raúl Jalil, quien tras pasar por la Casa Rosada sostuvo que las internas deben resolverse puertas adentro de los partidos políticos.

La agenda semanal La ofensiva federal continuará el próximo martes con dos reuniones de alto perfil. Santilli recibirá a las 10:00 al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y a las 15:00 al mandatario de San Juan, Marcelo Orrego.

Ambos son considerados figuras cercanas a la gestión nacional, y sus posturas serán determinantes para medir las posibilidades reales de que el proyecto avance en el Parlamento.