13 de junio de 2026 - 08:05

Diego Santilli se reunirá con gobernadores con el objetivo de avanzar con la reforma electoral

El ministro del Interior encabeza una serie de encuentros clave con mandatarios provinciales para sumar volumen político al proyecto oficialista.

Diego Santilli busca avanzar con la reforma electoral

Diego Santilli busca avanzar con la reforma electoral

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno nacional ha ratificado la reforma electoral como uno de sus ejes legislativos prioritarios y, para ello, ha designado al ministro del Interior, Diego Santilli, como el interlocutor principal con las provincias.

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Las cuatro mujeres que le facilitaron hipotecas no bancarias al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que le permitieron comprar dos propiedades, fueron citadas a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita. Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas (que facilitaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró donde en la actualidad vive Adorni) y Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, que le otorgaron una hipoteca privada en un inmueble de la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño.

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La estrategia de la Casa Rosada busca blindar el apoyo de los gobernadores para avanzar en una iniciativa que, aunque central para el oficialismo, aún encuentra resistencias en los bloques dialoguistas del Congreso.

En las últimas horas, Santilli mantuvo una reunión estratégica con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien manifestó su respaldo explícito a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Este encuentro se suma al apoyo ya obtenido por parte del catamarqueño Raúl Jalil, quien tras pasar por la Casa Rosada sostuvo que las internas deben resolverse puertas adentro de los partidos políticos.

La agenda semanal

La ofensiva federal continuará el próximo martes con dos reuniones de alto perfil. Santilli recibirá a las 10:00 al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y a las 15:00 al mandatario de San Juan, Marcelo Orrego.

Ambos son considerados figuras cercanas a la gestión nacional, y sus posturas serán determinantes para medir las posibilidades reales de que el proyecto avance en el Parlamento.

Además de Frigerio y Jalil, el ministro ha mantenido diálogos con Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta), mientras que desde el entorno de Alfredo Cornejo en Mendoza se han emitido señales favorables hacia los cambios en el sistema electoral.

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