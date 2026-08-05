Todavía existe un obstáculo para que Anabel Fernández Sagasti pueda votar la Ley de Tierras: cuál es

La participación de la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti se convirtió en uno de los primeros focos de tensión de la sesión prevista para este jueves en la Cámara Alta del Congreso de la Nación para el debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, más conocidas como Ley de Tierras .

Bullrich acusó a Villarruel de "militar para el kirchnerismo" por habilitar el voto a distancia de Sagasti

Senado: Villarruel autorizó el voto remoto de Fernández Sagasti en la sesión por la Ley de Tierras

Si bien la vicepresidenta y titular del senado, Victoria Villarruel autorizó de manera excepcional su voto remoto, la decisión deberá ser ratificada por el cuerpo antes de comenzar con el debate legislativo.

El escenario cobra relevancia porque el oficialismo llega al recinto con un poroteo ajustado. Si bien en La Libertad Avanza confían en reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto en general, reconocen que la discusión artículo por artículo será más compleja y que las diferencias podrían definirse por un margen mínimo.

En ese contexto, la participación de Fernández Sagasti podría adquirir un peso mayor, ya que la legisladora vinculada el kirchnerismo ya adelantó que votará en contra de la iniciativa.

La senadora mendocina presentó una nota dirigida a la presidenta del Senado solicitando autorización para intervenir y votar de manera virtual debido a una indicación médica que le impide viajar desde Mendoza a Buenos Aires mientras cursa la semana 32 de embarazo.

En la presentación, sostuvo que la medida permitiría evitar que Mendoza tenga una "representación disminuida" durante el tratamiento de una ley que consideró de especial importancia y advirtió que acudirá a la Justicia Federal si el pedido era rechazado.

A través de un video difundido en sus redes sociales, explicó que la prohibición médica sólo alcanza a los viajes de larga distancia y remarcó que esa situación no le impide desempeñar sus funciones legislativas.

"No estoy incapacitada para leer expedientes, para debatir ni para votar, simplemente no puedo viajar largas distancias. Y existiendo medios virtuales que ya han sido probados y autorizados incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no veo por qué se me pueda negar este pedido", expresó la senadora mendocina en un video difundido a través de sus redes sociales.

¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?



El @SenadoArgentina fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo.… pic.twitter.com/Z65GWBFnn3 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2026

La legisladora también sostuvo que la discusión excede su situación personal y está vinculada con la representación de la provincia durante un debate que considera trascendental.

"Es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros. Y es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron", afirmó.

La habilitación de Villarruel

Tras analizar la presentación, Villarruel firmó el Decreto de Presidencia 66/2026, mediante el cual autorizó de manera excepcional la participación remota de Fernández Sagasti con voz y voto. En los fundamentos sostuvo que la medida responde a una situación particular, que no modifica el reglamento del Senado y que encuentra respaldo en antecedentes de sesiones virtuales y en la autonomía de la Cámara para interpretar sus normas de funcionamiento.

Sin embargo, el artículo 7 del decreto precisa que la autorización quedó dictada "ad referéndum" del cuerpo, por lo que deberá ser aprobada por el pleno del Senado al comienzo de la sesión. En otras palabras, serán los propios senadores quienes definirán si la legisladora mendocina podrá participar de manera remota.

Fernández Sagasti ya anticipó que, si el Senado rechaza esa posibilidad, recurrirá a la Justicia Federal mediante una acción de amparo para intentar garantizar su participación en la sesión.

La reacción de Bullrich

La resolución abrió una nueva diferencia dentro de La Libertad Avanza. La senadora y presidente del bloque, Patricia Bullrich, cuestionó con dureza la decisión de Villarruel y sostuvo que el reglamento de la Cámara alta no contempla la posibilidad de votar de manera virtual en este tipo de sesiones.

"Lo que hizo la vicepresidenta con la legisladora Fernández Sagasti es un mamarracho jurídico", afirmó durante una entrevista con el programa WiFi, de A24. También consideró que la medida "sienta un precedente" y sostuvo que "una legisladora no puede votar de una manera que el reglamento dice que no existe".

Bullrich fue más allá y aseguró que Villarruel "atentó contra el reglamento del Senado", al considerar que no le corresponde modificar las reglas de funcionamiento de la Cámara. "Que alguien se atribuya poderes monárquicos es un mamarracho jurídico y político", afirmó.

En ese escenario, dentro de La Libertad Avanza ya anticipan reparos a la resolución firmada por la vicepresidenta, mientras que la Unión Cívica Radical aún no definió la postura que adoptará cuando el Senado deba resolver si convalida o no la autorización.

La senadora Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel durante del debate del proyecto de modernización laboral. Mariano Sánchez / NA

Una sesión con números ajustados

La definición sobre la participación remota de Fernández Sagasti será uno de los primeros puntos que deberá resolver el Senado antes de iniciar el debate del proyecto.

La expectativa se explica por el escenario de paridad que rodea a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. Si bien el oficialismo considera que cuenta con los votos para aprobar el proyecto en general, reconoce que el tratamiento en particular de algunos artículos podría presentar mayores dificultades.

En cuanto a la representación mendocina, los senadores radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri acompañarían la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, mientras que Fernández Sagasti ya confirmó su rechazo.