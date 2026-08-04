Senado: Villarruel autorizó el voto remoto de Fernández Sagasti en la sesión por la Ley de Tierras

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel , "pateó el tablero" al aceptar el pedido de la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti , para participar de forma remota en la actividad legislativa.

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A través del decreto DPP N° 66/2026 , la Presidencia del Senado habilitó una salida excepcional para que la legisladora mendocina pueda ejercer su función a pesar de las restricciones médicas que le impiden trasladarse a Buenos Aires.

La solicitud de Fernández Sagasti se fundamentó en que cursa la semana 32 de un embarazo de riesgo , situación por la cual su médico le prohibió viajar largas distancias, ya sea por tierra o por aire.

Tras la decisión de Villarruel, Sagasti se expresó en sus redes sociales. "Quiero contarles que no fue fácil mi día. Nuestro día. Pero estoy contenta. Lo estamos. Feliz voy a estar cuando frenemos la Ley de Extranjerización . Quiero agradecerles a quienes me apoyaron, a quienes rezaron y a quienes me mandaron mensajes con buena onda a mí y a mi hijo. Fueron una caricia al alma. Y mucho más a quienes no piensan como yo y, a pesar de eso, me mandaron mensajes hermosos. Fue difícil, pero también un gran aprendizaje", escribió la senadora en su cuenta de X.

Durante esta mañana, la senadora difundió un video con sus argumentaciones : "No estoy incapacitada para leer expedientes, para debatir ni para votar, simplemente no puedo viajar largas distancias" . Asimismo, advirtió que no acceder a su pedido dejaría a la provincia de Mendoza con una "representación disminuida" en un debate crucial.

Quiero contarles que no fue fácil mi día. Nuestro día. Pero estoy contenta. Lo estamos. Feliz voy a estar cuando frenemos la Ley de Extranjerización. Quiero agradecerles a quienes me apoyaron, a quienes rezaron y a quienes me mandaron mensajes con buena onda a mí y a mi hijo.…

La medida adoptada por Villarruel autoriza a la senadora a participar "con voz y voto" mientras subsistan las restricciones médicas acreditadas, aunque la decisión final queda ad referéndum de lo que decida el pleno del cuerpo en la próxima sesión.

La resolución es taxativa en cuanto a su alcance: la vicepresidenta precisó que se trata de una autorización de "carácter individual, excepcional y transitorio" que no implica una modificación del reglamento ni establece un precedente de aplicación automática para otros casos.

Para justificar esta decisión, Villarruel destacó los compromisos asumidos por el Estado en la protección de la maternidad y la participación política de las mujeres. En términos operativos, se recomendó que la senadora se conecte desde la sede de la Legislatura de Mendoza, y su presencia será computada tanto para el quórum como para las votaciones.

Contexto y tensión legislativa

La jugada de la Vicepresidenta ocurre en un momento de paridad numérica en la Cámara alta, de cara a la sesión convocada para tratar la reforma de la Ley de Tierras. Este proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, busca elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden estar en manos de capitales extranjeros.

A pesar del gesto de Villarruel, la medida enfrenta resistencia en sectores del oficialismo y bloques aliados que consideran que el pedido no corresponde. Se especula que, durante la sesión, se podría exigir una mayoría de dos tercios para modificar el plan de labor parlamentaria o por considerarse una alteración de facto del reglamento vigente.

Por su parte, Fernández Sagasti aclaró que su planteo está relacionado con su derecho y obligación. "Este pedido que hago no tiene nada que ver con la licencia por maternidad que me corresponde y que la tomaré en su debido tiempo. Simplemente es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros. Y es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron", manifestó