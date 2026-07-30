Documento de Identidad Deportiva: el Senado avanza con la reforma de la Ley del Deporte en Mendoza

El proyecto que propone modificar la Ley Provincial del Deporte y la Recreación continúa sumando capítulos en el Senado de Mendoza. Este miércoles, las comisiones de Turismo, Cultura y Deportes y de Legislación y Asuntos Constitucionales avanzaron con el análisis de la iniciativa impulsada por el senador radical Eduardo Martín, en una reunión que volvió a poner sobre la mesa uno de los puntos más debatidos de la reforma: la eliminación del Documento de Identidad Deportiva (DID) .

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La propuesta también contempla la derogación del Consejo Provincial del Deporte y Recreación, al considerar que ambos instrumentos quedaron desactualizados y que, en la práctica, representan una carga administrativa para quienes desarrollan actividades deportivas.

El encuentro fue encabezado por los presidentes de ambas comisiones, Luis Novillo y Walther Marcolini, y contó con la participación de representantes de la Confederación Mendocina de Deportes (Co.Me.De.) , además de dirigentes de distintas federaciones y asociaciones deportivas, quienes expusieron posiciones tanto a favor como en contra de la reforma.

Durante el debate, el autor del proyecto, Eduardo Martín , defendió la iniciativa al sostener que el objetivo es simplificar el acceso a la Licencia Especial Deportiva y eliminar requisitos que, según afirmó, se transformaron en obstáculos burocráticos para deportistas, árbitros, jueces y otros actores vinculados al deporte.

El legislador explicó que el trámite vigente exige actualmente trece requisitos, entre ellos el Documento de Identidad Deportiva, lo que puede extender el proceso durante aproximadamente un mes y medio y obliga a los interesados a gestionar certificados médicos, avales de federaciones y otra documentación ante distintos organismos.

En ese contexto, Martín planteó que el debate no debe centrarse exclusivamente en la continuidad del DID, sino en la posibilidad de facilitar el ejercicio del derecho previsto en la ley para quienes representan a Mendoza en competencias deportivas.

"El deporte necesita instituciones que acompañen a quienes entrenan, compiten y representan a Mendoza. No estructuras que sobrevivan únicamente en el texto de una ley o requisitos administrativos que, lejos de facilitar el acceso a derechos, terminen convirtiéndose en una barrera para ejercerlos", expresó el senador.

El senador provincial de la UCR, Eduardo Martín.

Además, diferenció el Documento de Identidad Deportiva de la aplicación digital presentada por la Confederación Mendocina de Deportes. Según explicó, esa plataforma podría convertirse en una herramienta útil para brindar beneficios y ordenar la información del sistema deportivo, aunque consideró que su utilización debería ser voluntaria y no un requisito obligatorio para acceder a la licencia deportiva especial.

En la misma línea, sostuvo que un esquema voluntario permitiría que la Confederación trabaje junto al sector privado para incorporar beneficios destinados a deportistas, federaciones y profesionales, incentivando la adhesión sin imponer nuevas exigencias administrativas.

La defensa del Documento de Identidad Deportiva

La principal exposición en defensa del DID estuvo a cargo del presidente de la Confederación Mendocina de Deportes, Humberto Pagano, quien repasó el origen del sistema y aseguró que nunca logró consolidarse debido a que la ley no fue reglamentada ni contó con financiamiento suficiente para su implementación.

Pagano explicó que la Confederación impulsó originalmente la herramienta con aportes privados y sostuvo que el escenario actual es diferente gracias al desarrollo tecnológico. En ese sentido, presentó una aplicación desarrollada junto a una empresa tucumana que, según indicó, permitiría digitalizar completamente el Documento de Identidad Deportiva sin generar costos para el Estado.

De acuerdo con la exposición, la plataforma permitiría registrar deportistas, administrar altas y bajas en tiempo real, incorporar dirigentes, árbitros y técnicos, gestionar controles médicos mediante códigos QR y mantener una base de datos unificada del deporte mendocino. También señaló que un registro consolidado fortalecería la capacidad de negociación de las federaciones para acceder a seguros deportivos y otros beneficios colectivos.

Humberto Pagano titular de la Confederación Mendocina de Deportes (Comede) Gentileza

Posturas encontradas entre las federaciones

El debate también dejó en evidencia que no existe una posición unificada entre las entidades deportivas respecto de la continuidad del DID.

El presidente de la Federación Mendocina de Box, Oscar Gualpa, centró su intervención en los costos que implica la práctica deportiva y pidió que el Estado y las instituciones trabajen de manera conjunta para reducir los gastos que afrontan los deportistas, especialmente los vinculados a estudios médicos y licencias. Explicó que muchos jóvenes provenientes de sectores vulnerables encuentran dificultades para afrontar esos requisitos económicos.

Por su parte, el rector del Instituto de Educación Física, Rodrigo Araya, consideró que el sistema vigente genera inconvenientes para disciplinas que no integran la Confederación Mendocina de Deportes. Recordó incluso el caso de una atleta de escalada deportiva que estuvo cerca de perder la posibilidad de competir internacionalmente debido a las demoras para obtener la Licencia Especial Deportiva. Para Araya, esa situación refleja las dificultades que enfrentan asociaciones deportivas que no forman parte de la estructura de la Confederación.

Una postura similar expresó Enrique Sosa Arditi, representante del Tiro Federal Mendoza. Señaló que la legislación nacional sobre licencias deportivas no exige el Documento de Identidad Deportiva y explicó que, ante la inexistencia de una Federación Mendocina de Tiro, la única alternativa para acceder al DID era afiliarse directamente a la Confederación, decisión que la institución optó por no adoptar hace algunos años.

Desde el Club General San Martín, Augusto Carignano sostuvo que gran parte de los deportistas mendocinos no pertenece a entidades afiliadas a la Confederación, por lo que mantener el DID como requisito implica sumar una carga administrativa y económica para quienes practican deporte de manera amateur y representan a la provincia en distintas competencias.

En cambio, el presidente de la Federación Mendocina de Básquet, Nicolás Popón, manifestó su respaldo al proyecto impulsado por Martín y consideró que el Documento de Identidad Deportiva perdió sentido en la actualidad. A su entender, la prioridad debe ser facilitar la práctica deportiva y generar beneficios concretos para los deportistas, evitando incorporar requisitos que dificulten su participación en competencias.

Las dudas sobre el registro de deportistas

Durante la reunión, el presidente de la comisión de Turismo, Luis Novillo, reconoció que uno de los principales planteos realizados por la Confederación es la necesidad de contar con un registro que permita conocer con precisión cuántos deportistas organizados y federados existen en Mendoza.

El senador señaló que actualmente no hay datos certeros sobre ese universo y recordó que, además de las disciplinas federadas, existen numerosas organizaciones deportivas que también podrían acceder a los beneficios previstos por la legislación vigente.

Sin embargo, manifestó sus dudas respecto de que el Documento de Identidad Deportiva sea la herramienta adecuada para alcanzar ese objetivo. Según expresó, aun cuando el sistema pueda modernizarse mediante una aplicación digital, no todas las federaciones ni entidades deportivas optarían por utilizarlo, ya que muchas desarrollan actualmente su actividad sin ese instrumento.

Qué propone la reforma

El proyecto impulsado por Eduardo Martín propone derogar los artículos 11 al 17 de la Ley Provincial 6.457, que regulan el Consejo Provincial del Deporte y Recreación, al considerar que ese organismo nunca logró funcionar de manera regular y que sus funciones fueron absorbidas por la Subsecretaría de Deportes y las federaciones.

Asimismo, elimina los artículos 37 al 40, que regulan el Documento de Identidad Deportiva, y modifica el artículo 63 para establecer que la Licencia Especial Deportiva solo requerirá la certificación del evento y la acreditación de la condición de deportista federado, expedidas por la institución deportiva correspondiente.

También incorpora modificaciones vinculadas al premio "Glorias Deportivas" y actualiza el régimen de sanciones por faltas a la ética deportiva. La iniciativa continuará ahora con su tratamiento en las comisiones del Senado antes de quedar en condiciones de ser debatida por el pleno de la Cámara.

El proyecto