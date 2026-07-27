27 de julio de 2026 - 21:18

Deportes: Comede rechaza reforma de la Ley del Deporte mendocina

La Confederación Mendocina de Deportes estima que la iniciativa no ayudará en nada al sector de deportes

Humberto Pagano titular de la Confederación Mendocina de Deportes (Comede)

Humberto Pagano titular de la Confederación Mendocina de Deportes (Comede)

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La Confederación Mendocina de Deportes rechaza la reforma de la Ley del Deporte y cuestiona el avance sobre la credencial deportiva.

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La entidad que agrupa a más de 30 federaciones y asociaciones de la provincia manifestó su rechazo al proyecto que se debate en la Legislatura y advirtió que la iniciativa elimina herramientas que, según sostiene, demandaron años de trabajo e importantes inversiones del propio sector deportivo.

El presidente de Comede, Humberto Pagano, advirtió que el proyecto impulsado en la Legislatura desmantela un sistema desarrollado durante años sin inversión estatal. También expresó su malestar por la falta de diálogo con la Subsecretaría de Deportes y pidió que se preserve el rol de las instituciones deportivas.

La reforma de la Ley Provincial del Deporte abrió un nuevo foco de conflicto entre la Confederación Mendocina de Deportes (Co.Me.De.) y la Subsecretaría de Deportes.

El presidente de la Confederación, Humberto Pagano, cuestionó especialmente la intención de derogar el documento.

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