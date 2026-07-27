Boca acelera por David Romero, pero deberá vencer la competencia de Europa

Con el cierre del mercado de pases a la vuelta de la esquina, Boca Júniors intensificó las gestiones para incorporar un centro delantero. La prioridad de la dirigencia es David Romero , una de las grandes revelaciones del fútbol argentino, aunque la negociación no será sencilla: el atacante también es seguido de cerca por Sevilla de España y Parma de Italia .

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El club de la Ribera considera indispensable sumar un "9" debido a la escasez de variantes ofensivas que presenta el plantel Xeneize . Por eso, las próximas horas serán decisivas para intentar convencer tanto a Tigre como al futbolista.

Romero, de 23 años, atraviesa el mejor momento de su carrera. Llegó a Tigre a comienzos de 2025 y rápidamente se transformó en una de las principales figuras del Matador.

Desde su arribo disputó 40 partidos, convirtió 16 goles y entregó cuatro asistencia s. Su producción durante el primer semestre, con 11 tantos en 19 encuentros, lo ubicó entre los delanteros más efectivos del torneo y despertó el interés tanto del fútbol argentino como del europeo.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya inició conversaciones con Tigre y trabaja en una propuesta que combine dinero con futbolistas.

El delantero de Tigre pretendido por Boca, el Sevilla y el Parma.

La oferta incluiría una suma económica, el pase de Jabes Saralegui y el préstamo por un año de Camilo Rey Domenech a cambio del 70% de la ficha del delantero. Incluso, no se descarta que Williams Alarcón pueda ingresar en la negociación si fuera necesario destrabar la operación.

En Tigre ven con buenos ojos esa estructura, en gran parte por la buena relación institucional que mantienen ambos clubes tras varias operaciones realizadas en los últimos años.

Más allá del acuerdo que pueda alcanzarse entre las instituciones, Boca enfrenta otro desafío: la decisión del propio jugador.

El goleador de Tigre entre la Ribera y el Viejo Continente. Gentileza.

Sevilla y Parma ya acercaron ofertas formales y el delantero tendría como prioridad dar el salto al fútbol europeo, una posibilidad que estuvo cerca de concretarse meses atrás cuando fue seguido por Flamengo.

Por ese motivo, el Xeneize no solo deberá convencer a Tigre desde lo económico, sino también competir con el atractivo deportivo que representa jugar en ligas de primer nivel como la española o la italiana.

Un puesto golpeado por las bajas

La urgencia de Boca por incorporar un atacante responde a la situación del plantel. Edinson Cavani dejó el club tras convivir con reiterados problemas físicos, mientras que Adam Bareiro continúa recuperándose de una discopatía lumbar. A esa lista se suma Milton Giménez, que atraviesa la recuperación de un desgarro en el aductor derecho.

Con ese panorama, reforzar el frente de ataque pasó de ser una posibilidad a una necesidad para el cuerpo técnico y la dirigencia.

Boca aún tiene margen para negociar

En este mercado de pases, Boca ya realizó una importante inversión para reforzar el plantel y todavía espera concretar la transferencia de Exequiel Zeballos al Napoli, una operación que le permitiría recuperar margen económico para afrontar nuevas incorporaciones.

Mientras tanto, Juan Román Riquelme evitó dar precisiones sobre las negociaciones, aunque dejó en claro que el club seguirá activo hasta el último día del mercado en busca de potenciar el equipo.