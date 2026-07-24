24 de julio de 2026 - 20:06

Gimnasia homenajeó a la Selección Argentina en una jornada cargada de emoción y memoria

En el regreso de la Liga Profesional, el Víctor Legrotaglie fue escenario de un reconocimiento a la Albiceleste tras su histórica campaña en el Mundial 2026.

Gimnasia y Esgrima homenajeó a la Selección Argentina en la previa del partido ante Central Córdoba, en una jornada cargada de emoción en el Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima homenajeó a la Selección Argentina en la previa del partido ante Central Córdoba, en una jornada cargada de emoción en el Víctor Legrotaglie.

Foto:

Ramiro Gómez
Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs Central Córdoba de Santiago del Estero

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Ramiro Gómez
Gimnasia de Mendoza vs Central Córdoba

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Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Los jugadores exhibieron en el campo de juego con una bandera de agradecimiento dispuesta por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en reconocimiento al esfuerzo, la entrega y el camino recorrido por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo.

El aplauso de los hinchas acompañó una escena especial, en una jornada en la que volvió el fútbol argentino, pero también quedó reflejado el sentimiento que generó una Selección que volvió a unir al país detrás de la camiseta celeste y blanca.

Gimnasia y Central C&oacute;rdoba rindieron homenaje a la Selecci&oacute;n Argentina.

Gimnasia y Central Córdoba rindieron homenaje a la Selección Argentina.

Una Selección que volvió a emocionar a todos

La Albiceleste movilizó nuevamente a todo un país con una actuación inolvidable en el Mundial 2026. El equipo de Scaloni estuvo a un paso de conquistar el bicampeonato del mundo y escribir otra página dorada de su historia, aunque finalmente cayó 1 a 0 ante España en el tiempo suplementario de una final que mantuvo la emoción hasta el último instante.

Durante más de un mes, la Selección hizo vibrar a millones de argentinos con una campaña repleta de emociones. A partir de los octavos de final mostró su mejor versión, con triunfos ante Cabo Verde, Egipto y Suiza, hasta alcanzar una semifinal inolvidable frente a Inglaterra.

Ese enfrentamiento volvió a despertar recuerdos de una de las páginas más importantes de la historia del fútbol argentino: el Mundial de México 1986. Allí apareció Diego Maradona para inmortalizar dos goles que quedaron grabados para siempre: la "Mano de Dios" y el "Barrilete Cósmico", una obra maestra considerada el mejor gol de la historia de los Mundiales.

Goleador y autor del gol del triunfo del Lobo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Goleador y autor del gol del triunfo del Lobo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Más allá del resultado, quedó la gloria

Aunque el sueño de levantar la cuarta Copa del Mundo quedó trunco, la entrega, el compromiso y el nivel futbolístico del equipo argentino despertaron el reconocimiento de todo el país.

Con Lionel Messi como capitán y símbolo de una generación, la Selección volvió a dejar una marca imborrable y consiguió algo que va más allá de los resultados: representar a millones de argentinos y generar un sentimiento colectivo alrededor de la camiseta.

Sin dudas la gran figura del encuentro y de Gimnasia y Esgrima, Módica quien despeja un balón de "mediachilena".

Sin dudas la gran figura del encuentro y de Gimnasia y Esgrima, Módica quien despeja un balón de "mediachilena".

Un mensaje que acompañó la emoción

Luego del partido, los jugadores de Gimnasia de Mendoza volvieron a mostrar su orgullo por representar los colores argentinos y exhibieron un cartel con una frase cargada de identidad nacional: “Las Malvinas son argentinas”.

Así, el regreso del fútbol de Primera no solo marcó el inicio de una nueva competencia, sino también una jornada atravesada por la memoria, los símbolos y el reconocimiento a una Selección que, más allá de no haber alcanzado el título, volvió a emocionar a todo un país.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs Central C&oacute;rdoba de Santiago del Estero

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs Central Córdoba de Santiago del Estero

El entrenador del Lobo se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos y con el triunfo en el estadio Víctor Legrotaglie, donde el Lobo se impuso por la mínima diferencia a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El entrenador del Lobo se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos y con el triunfo en el estadio Víctor Legrotaglie, donde el Lobo se impuso por la mínima diferencia a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Agust&iacute;n M&oacute;dica, autor del gol de Gimnasia de Mendoza&nbsp;

Agustín Módica, autor del gol de Gimnasia de Mendoza

El goleador del Lobo, Módica se eleva y supera la marca de Santiago Moyano para convertir el gol del conjunto mendocino.

El goleador del Lobo, Módica se eleva y supera la marca de Santiago Moyano para convertir el gol del conjunto mendocino.

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