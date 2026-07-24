Gimnasia pisa fuerte y Franco sueña en grande tras el debut ganador

Tras el triunfo ante Central Córdoba, el entrenador del Lobo valoró la respuesta del equipo, explicó el cambio de esquema y ratificó los objetivos: pelear por el Reducido y soñar con una clasificación internacional.

El entrenador del Lobo se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos y dice que "Siempre hay que aspirar a lo máximo".

Gimnasia y Esgrima de Mendoza comenzó el segundo semestre de la mejor manera: ganó de local, acumula 4 victorias seguidas ante su gente, se alejó aún más en la lucha por la permanencia y se ilusiona con meterse en los playoffs y porque no en una Copa internacional, tal como lo dijo su DT Darío Franco.

"La clave estuvo en la actitud que tuvieron los futbolistas; tuvieron una gran actitud para arrancar de una manera diferente, me refiero a un esquema diferente que no veníamos usando. Modificamos el posicionamiento y creo que terminamos mucho mejor, superando al rival en el primer tiempo", analizó Franco antes de agregar.

El goleador del Lobo festejando el gol del triunfo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Ramiro Gómez Un cambio táctico que dio resultados Luego agregó que: "Creo que el segundo tiempo fue bueno apostando un poquito a tener más la pelota con el ingreso de Julián Ceballos y utilizando a los jugadores en sus posiciones naturales como lo hicimos en partidos anteriores. Controlamos el partido y bueno, logramos profundidad con la entrada de Luciano Cingolani porque la necesitábamos", resaltó el entrenador del Lobo tras ganarle 1 a 0 a Central Córdoba, en el estadio Víctor Legrotaglie.

Luego agregó respecto a sus dirigidos, "La propuesta de los chicos, la intención siempre fue de ir a buscar el partido de principio a fin. Entonces, creo que es muy meritorio el triunfo de los chicos ", dijo el técnico del equipo blanquinegro en conferencia de prensa.

El delantero del Lobo festeja junto a Cingolani, quien lo asistió con un centro, el gol del triunfo del Lobo. Ramiro Gómez El Lobo apunta alto Respecto de los objetivos que se plantea, fue claro: "A largo plazo es entrar en el reducido y competir: aspirar a lo máximo. Siempre hay que aspirar a lo máximo. A corto plazo recuperarnos y prepararnos para el partido del martes frente a San Lorenzo. No hay mucho más para decir apenas estamos iniciando el torneo. Comenzar ganando es muy bueno y motivador para todos" destacó el entrenador.

Y agregó respecto al triunfo "Siempre estoy ilusionado, siempre pienso en positivo, siempre a lo máximo. Y eso el transmito a los jugadores y obliga a dar el 100% siempre", señaló el entrenadro. "El objetivo sigue siendo el de entrar al Reducido. Después, cuando estamos ahí dentro son poquitos partidos, no sé si es uno, si son dos, pero se define muy rápido. Tenés que volver a jugar otro torneo y puede puede pasar cualquier cosa. Así es que ese es el objetivo.", explicó con optimismo el DT mensana. Con esa filosofía, Gimnasia inició el segundo semestre con una victoria que alimenta la confianza y mantiene encendida la ilusión.