Gimnasia fue efectivo y se quedó con un triunfo valioso ante Central Córdoba

Gimnasia y Esgrima de Mendoza venció 1 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Víctor Legrotaglie, en el debut de ambos equipos en el Torneo Clausura de la Liga Profesional . Tras un extenso receso de casi tres meses por la disputa del Mundial 2026, el fútbol argentino volvió a la actividad.
Al igual que en el partido de ida, el conjunto mendocino volvió a imponerse por la mínima diferencia ante el Ferroviario. Esta vez, el héroe fue Agustín Módica, quien apareció a los 20 minutos del complemento dentro del área chica para conectar un frentazo perfecto y marcar el único gol del encuentro. El festejo desató la alegría en las tribunas del Parque, que volvieron a celebrar una victoria de su equipo.
Fue un partido intenso, de ida y vuelta, con situaciones repartidas para ambos lados. Gimnasia mostró algunas dudas defensivas durante varios pasajes, pero supo aprovechar la oportunidad más clara que tuvo en el complemento y luego defendió con esfuerzo una ventaja que le permite comenzar el Clausura con tres puntos importantes.
El conjunto santiagueño fue el que mejor comenzó el partido y durante los primeros 15 minutos estuvo más cerca de abrir el marcador. Central Córdoba aprovechó las imprecisiones defensivas del equipo dirigido por Darío Franco, que tardó en acomodarse en el campo de juego. En ese tramo, la última línea del Lobo respondió con firmeza a través de los cierres de Mondino, Paredes y Recalde, quienes evitaron que las aproximaciones visitantes terminaran en peligro concreto sobre el arco de César Rigamonti.
Con el correr de los minutos, Gimnasia logró equilibrar el desarrollo. A los 20 minutos, tras una recuperación de Módica en la mitad de la cancha, el equipo mendocino armó un rápido contragolpe que terminó con un despeje de la defensa visitante. La pelota le quedó a Antonini, quien sacó un potente remate desde afuera del área que obligó a Alan Aguerre a realizar una gran estirada para enviar el balón al córner. La acción tuvo consecuencias para el arquero visitante, que sufrió una lesión y debió ser reemplazado dos minutos más tarde por Javier Vallejos.
Sin dudas la gran figura del encuentro y de Gimnasia y Esgrima, Módica quien despeja un balón de "mediachilena".
Ramiro Gómez
Central Córdoba volvió a inquietar con un remate de media distancia que pasó cerca del arco, mientras que Sabatini también probó desde la puerta del área tras una contra, aunque encontró bien ubicado al arquero Vallejos, que controló sin inconvenientes.
Con el paso del tiempo, el partido bajó su intensidad y comenzó a disputarse con demasiados pelotazos largos. Ese escenario favoreció a Gimnasia, que logró afirmarse en la mitad de la cancha y dejó atrás el mal comienzo. Sin embargo, el equipo mendocino continuó mostrando algunas dificultades defensivas, especialmente ante la movilidad de Barrera, el jugador más desequilibrante del Ferroviario, que exigió constantemente a Paredes en su regreso después de varios meses de recuperación por lesión.
Gimnasia y Esgrima vs Central Córdoba de Santiago del Estero
Ramiro Gómez
En ofensiva, al Lobo también le costó encontrar asociaciones claras. Lencioni fue creciendo con el transcurso del encuentro, pero no logró conectarse de manera constante con Módica y Armoa, por lo que Gimnasia tuvo dificultades para generar juego interno y romper la estructura defensiva visitante. Ante esa situación, apostó por los remates de media distancia: algunos terminaron desviados y otros fueron controlados con seguridad por Vallejos.
Pero en el complemento apareció Módica para marcar la diferencia. Gimnasia fue efectivo, resistió el cierre del partido y consiguió un triunfo valioso en su estreno en el Torneo Clausura.
Gimnasia y Esgrima vs Central Córdoba - Minuto a minuto