Gimnasia fue efectivo y se quedó con un triunfo valioso ante Central Córdoba

El equipo mendocino sufrió por momentos , pero encontró la diferencia en el segundo tiempo y defendió la ventaja para sumar sus primeros tres puntos del Clausura.

El Lobo salió a la cancha con un leyenda en apoyo y reconocimiento a la Selección Argentina.

El goleador de Gimnasia y Esgrima apareció en el mejor momento de Lobo para marcar el gol del triunfo mensana.

Al igual que en el partido de ida, el conjunto mendocino volvió a imponerse por la mínima diferencia ante el Ferroviario. Esta vez, el héroe fue Agustín Módica, quien apareció a los 20 minutos del complemento dentro del área chica para conectar un frentazo perfecto y marcar el único gol del encuentro. El festejo desató la alegría en las tribunas del Parque, que volvieron a celebrar una victoria de su equipo.

Ramiro Gómez Fue un partido intenso, de ida y vuelta, con situaciones repartidas para ambos lados. Gimnasia mostró algunas dudas defensivas durante varios pasajes, pero supo aprovechar la oportunidad más clara que tuvo en el complemento y luego defendió con esfuerzo una ventaja que le permite comenzar el Clausura con tres puntos importantes.

El conjunto santiagueño fue el que mejor comenzó el partido y durante los primeros 15 minutos estuvo más cerca de abrir el marcador. Central Córdoba aprovechó las imprecisiones defensivas del equipo dirigido por Darío Franco, que tardó en acomodarse en el campo de juego. En ese tramo, la última línea del Lobo respondió con firmeza a través de los cierres de Mondino, Paredes y Recalde, quienes evitaron que las aproximaciones visitantes terminaran en peligro concreto sobre el arco de César Rigamonti.

Con el correr de los minutos, Gimnasia logró equilibrar el desarrollo. A los 20 minutos, tras una recuperación de Módica en la mitad de la cancha, el equipo mendocino armó un rápido contragolpe que terminó con un despeje de la defensa visitante. La pelota le quedó a Antonini, quien sacó un potente remate desde afuera del área que obligó a Alan Aguerre a realizar una gran estirada para enviar el balón al córner. La acción tuvo consecuencias para el arquero visitante, que sufrió una lesión y debió ser reemplazado dos minutos más tarde por Javier Vallejos.