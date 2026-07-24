Varrone suma experiencia en F2: 14º en la exigente carrera sprint británica

El piloto argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) terminó decimocuarto en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 2 y no logró sumar puntos.

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Varrone enfrentaba una tarea desafiante para sumar puntos, partiendo desde la decimonovena posición tras una clasificación complicada. A pesar de largar desde atrás, el argentino logró avanzar varias posiciones, cruzando la meta en decimocuarto lugar, aunque lejos de la zona de puntos.

El podio lo completó Villagómez, quien esperaba un error de los líderes que finalmente no ocurrió. Los demás pilotos que sumaron unidades en la carrera sprint británica fueron Kush Maini (ART Grand Prix), Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix), Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil), Roman Bilinski (DAMS Lucas Oil) y Joshua Dürksen (Invicta Racing).

La competencia en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal, programada para las 7:15 de la mañana.

Con este triunfo, el piloto búlgaro consiguió tomar el liderazgo en el campeonato, donde supera por solo un punto a Mini.

El podio lo completó Villagómez, que aguardó hasta último momento por un error de los líderes que finalmente no llegó.

Los otros pilotos que sumaron puntos en la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de Fórmula 2 fueron el indio Kush maini (ART Grand Prix), el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix), el sueco Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil), el polaco Roman Bilinski (DAMS Lucas Oil) y el paraguayo Joshua Dürksen (Invicta Racing).

La actividad en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal, que está programada para las 7:15 de la mañana de este sábado.