Cuándo corren los argentinos en Australia: Franco Colapinto en F1, Nicolás Varrone en F2 y Mattia Colnaghi en F3

El piloto de Pilar abre el calendario de 24 carreras con el Alpine A526, acompañado por Nicolás Varrone en F2 y Mattia Colnaghi en F3 en un fin de semana histórico.

Por Nicolás Salas

Franco Colapinto inicia este fin de semana su desafío más importante en la Fórmula 1. Por primera vez, el joven de 22 años arranca una temporada completa como piloto titular de la escudería Alpine. El Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park, marca el comienzo de un calendario récord con 24 competencias.

Lo cierto es que este fin de semana se producirá algo histórico, ya que Argentina tendrá representantes en las tres categorías principales que acompañan al gran circo del automovilismo. A la presencia de Franco en la "Máxima" se suman Nicolás Varrone en la Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en la Fórmula 3, un despliegue de talento que posiciona al país en la élite internacional.

image
El camino de Franco Colapinto como titular en Alpine

A diferencia de los dos calendarios previos, donde Franco sumó experiencia ingresando a mitad de año, este 2026 lo encuentra con la preparación completa. A bordo del monoplaza A526, el pilarense buscará capitalizar los kilómetros acumulados para pelear por puntos desde la primera fecha en Melbourne. Esta continuidad es vital para que un piloto logre asentarse definitivamente en la categoría reina.

"Tengo muchas ganas de salir a la pista y comenzar el nuevo calendario", expresó recientemente el piloto, reflejando la expectativa que genera este nuevo rol. Su equipo en Alpine destacó que Colapinto "tiene mucho talento" y que la apuesta de la escudería francesa es a largo plazo para recuperar protagonismo en la grilla mediante un plan de trabajo metódico.

Agenda y horarios para seguir la acción en Melbourne

La diferencia horaria de 14 horas con Melbourne obligará a los fanáticos argentinos a trasnochar durante todo el fin de semana. Para seguir a estos tres pilotos, la actividad será transmitida por las señales de Disney+, ESPN y Fox Sports para el territorio nacional y, según el horario argentino, estará distribuida de la siguiente manera:

Jueves 5 de marzo

  • 18.50: Práctica Libre 1 de la Fórmula 3
  • 20.00: Práctica Libre 1 de Fórmula 2
  • 22.30: Práctica Libre 1 de Fórmula 1

Viernes 6 de marzo

  • 00.00: Clasificación de la Fórmula 3
  • 00.55: Clasificación de Fórmula 2
  • 2.00: Práctica Libre 2 de Fórmula 1
  • 21.15: Sprint a 20 vueltas de la Fórmula 3
  • 22.30: Práctica Libre 3 de Fórmula 1
image
Mattia Colnaghi debutar&aacute; en F3.

Mattia Colnaghi debutará en F3.

Sábado 7 de marzo

  • 00.10: Sprint a 23 vueltas de la Fórmula 2
  • 2.00: Clasificación de Fórmula 1
  • 18.50: Carrera principal a 23 vueltas de la Fórmula 3
  • 21.25: Carrera principal a 33 vueltas de la Fórmula 2

Domingo 8 de marzo

  • 1.00: Carrera principal a 58 vueltas de la Fórmula 1
