Cuándo corren los argentinos en Australia: Franco Colapinto en F1, Nicolás Varrone en F2 y Mattia Colnaghi en F3

El piloto de Pilar abre el calendario de 24 carreras con el Alpine A526, acompañado por Nicolás Varrone en F2 y Mattia Colnaghi en F3 en un fin de semana histórico.

Franco Colapinto inicia este fin de semana su desafío más importante en la Fórmula 1. Por primera vez, el joven de 22 años arranca una temporada completa como piloto titular de la escudería Alpine. El Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park, marca el comienzo de un calendario récord con 24 competencias.

Lo cierto es que este fin de semana se producirá algo histórico, ya que Argentina tendrá representantes en las tres categorías principales que acompañan al gran circo del automovilismo. A la presencia de Franco en la "Máxima" se suman Nicolás Varrone en la Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en la Fórmula 3, un despliegue de talento que posiciona al país en la élite internacional.

image Mattia Colnaghi de F3 y Nico Varrone de F2, listos para debutar. El camino de Franco Colapinto como titular en Alpine A diferencia de los dos calendarios previos, donde Franco sumó experiencia ingresando a mitad de año, este 2026 lo encuentra con la preparación completa. A bordo del monoplaza A526, el pilarense buscará capitalizar los kilómetros acumulados para pelear por puntos desde la primera fecha en Melbourne. Esta continuidad es vital para que un piloto logre asentarse definitivamente en la categoría reina.

La razón técnica por la que iniciar una temporada desde cero es tan relevante reside en la adaptación al desarrollo del vehículo. Al ser titular desde la primera carrera, Colapinto puede influir en la puesta a punto del monoplaza y comprender la evolución aerodinámica del A526 a medida que avanzan los Grandes Premios. Por otra parte, con el debut de un nuevo reglamento, los pilotos parten de forma pareja en un año donde la adaptación a los nuevos componentes será clave.

DLA (79) Franco Colapinto, piloto de Alpine. "Tengo muchas ganas de salir a la pista y comenzar el nuevo calendario", expresó recientemente el piloto, reflejando la expectativa que genera este nuevo rol. Su equipo en Alpine destacó que Colapinto "tiene mucho talento" y que la apuesta de la escudería francesa es a largo plazo para recuperar protagonismo en la grilla mediante un plan de trabajo metódico.