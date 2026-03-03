Franco Colapinto palpitó el inicio de la Fórmula 1: "Estoy emocionado"

En la previa del comienzo oficial de la temporada, el piloto de Alpine se refirió a sus sensaciones y las expectativas que tiene.

Si bien es la tercera temporada a bordo de un monoplaza de la Fórmula 1, este año es muy especial para Franco Colapinto. Por primera vez desde su debut en la máxima categoría, el argentino comenzará de entrada como piloto titular, lo que le trae una mezcla de sensaciones.

En diálogo con el canal oficial de la escudería Alpine, el nacido en Pilar aseguró que los múltiples cambios en los vehículos es una de las claves por las que está tan emocionado. "Creo que va a ser un reto muy interesante para esta nueva generación de coches de Fórmula 1. Vamos a trabajar duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera. Estoy emocionado por subirme al coche en estas condiciones y ver en qué punto estamos", lanzó al respecto.

Franco Colapinto y el objetivo de Alpine: "Aspiramos a tener una temporada competitiva" Otra de las cosas que hacen que este 2026 esté cargado de expectativas para Colapinto es que pudo formar parte de todos los test drive, sumando horas de vuelo en la pretemporada. "Ha sido de ayuda para mí personalmente para entender los nuevos coches, porque aspiramos a tener una temporada competitiva. En general tuvimos test positivos en Barcelona y Baréin y recolectamos muchos datos importantes", confesó.

Esa experiencia generó una sensación de responsabilidad en Franco, que entendió la trastienda de la salida a pista de un monoplaza de la Fórmula 1: "Hubo un arduo trabajo que se realiza en Enstone. Cuando un coche nuevo se estrena, es un momento muy especial. Hay tantos días y noches largos detrás de esa primera vuelta: horas de esfuerzo que la gente de fuera del equipo nunca ve. Cuando presencias la dedicación en la fábrica mientras el coche sale a la pista, te das cuenta de lo mucho que significa. Experimentar eso con Alpine por primera vez fue muy especial".

DLA - 2026-02-18T133902.114 Franco Colapinto, piloto de Alpine. Respecto a los objetivos que se planteó el equipo francés, Colapinto fue muy claro. "Este año será una temporada larga, pero el objetivo es claro: rendir al máximo y obtener resultados consistentes", expresó sin tapujos. Luego, explicó las diferencias respecto al 2025. "El año pasado se trató de sentar las bases para este momento. Ahora que ha llegado, es el momento de obtener los resultados que el equipo merece, y creo firmemente que estamos listos para dar ese paso adelante".