Netflix revela la cara oculta del debut de Franco Colapinto en Alpine: "Fue una cagada mía".

La nueva entrega de Drive to Survive pone al descubierto la hostilidad interna que Franco Colapinto enfrentó en sus primeros pasos como titular de Alpine . En las últimas horas se difundió un diálogo privado entre el asesor Flavio Briatore y el piloto pilarense tras el accidente ocurrido en el circuito de Imola.

Este material inédito muestra cómo la relación entre el histórico dirigente italiano y el joven argentino se tensó al máximo tras el Gran Premio de Emilia-Romaña . Mientras el mundo de la Fórmula 1 celebraba el ascenso de Colapinto al asiento que dejó vacante Jack Doohan , las cámaras de Netflix captaban una realidad mucho más áspera en los sectores corporativos de la escudería francesa.

El punto de quiebre ocurrió durante la clasificación en el autódromo Enzo e Dino Ferrari. En el cierre de la Q1, Colapinto perdió el control de su monoplaza A525 tras tocar el pasto en la variante de Tamburello, lo que resultó en un impacto frontal contra las barreras. Aunque el piloto pidió perdón inmediatamente por radio a su ingeniero Stuart Barlow , la recepción en el box fue implacable.

En una reunión posterior, el argentino admitió su error con honestidad, pero Briatore no aceptó las disculpas como un cierre del tema. El italiano le recriminó que los errores personales de un piloto tienen consecuencias directas sobre la estructura del equipo , recordándole que romper el auto es una falla que afecta a todos.

“Fue una cagada mía…” , fue la reacción del argentino, a lo que Briatore respondió: “No deberíamos cometer esos errores…fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía” , cerró el ida y vuelta Briatore .

Hay que decir que en la élite de la Fórmula 1, la tolerancia al error es nula debido a la fragilidad financiera y deportiva de los equipos que pelean en la zona baja. Cuando Briatore afirma que un choque del piloto es también una falla suya, se refiere a la gestión de recursos en una escudería que terminó última en el Campeonato de Constructores de 2025 con apenas 22 puntos.

Las exigencias de Briatore para el futuro en Alpine

La serie también filtra una oficina donde se analizó el rendimiento comparativo entre los pilotos. En esa instancia, Briatore fue tajante al señalar que Pierre Gasly había mostrado un mejor desempeño y que la prioridad absoluta para el futuro inmediato es la obtención de puntos. Ante el intento de Colapinto por proponer ajustes técnicos en su coche, la respuesta del asesor ejecutivo fue una demostración de poder jerárquico: “Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar”.

DLA Fórmula 1. Franco Colapinto, piloto de Alpine junto a Flavio Briatore, uno de los capos de la escudería. Internet

Pese a este clima de tensión, el equipo confirmó a Colapinto como titular para la temporada 2026, lo que indica que, más allá de los roces, confían en su capacidad de aprendizaje. La pretemporada en Bahréin mostró señales positivas de mejoría, situando a la escudería, según la visión de Briatore, con posibilidades de liderar el pelotón por detrás de los equipos dominantes.

Para mantener su lugar y consolidarse en la máxima categoría, el piloto argentino deberá cumplir con una lista de requisitos innegociables impuestos por la dirección: mantener una velocidad competitiva de forma constante, evitar accidentes, sumar puntos en cada Gran Premio, asistir a su compañero de equipo en el desarrollo y demostrar una mejora evidente carrera tras carrera.