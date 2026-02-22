22 de febrero de 2026 - 14:22

Flavio Briatore no se guardó nada y criticó el reglamento de la Fórmula 1: "Los fans solo entienden el 20%"

El asesor de Alpine, Flavio Briatore, cuestiona la falta de transparencia del futuro reglamento y advierte sobre el peligro de perder la esencia de la F1.

Flavio Briatore, asesor de Alpine.

Por Nicolás Salas

El futuro reglamento de la Fórmula 1 para 2026 está generando una grieta profunda en el paddock antes de su debut. Flavio Briatore, asesor de Alpine, lanzó una advertencia directa: la complejidad en la gestión energética de los nuevos monoplazas amenaza con transformar la máxima categoría en un ejercicio de ingeniería incomprensible para el público.

La Fórmula 1 atraviesa un momento de contradicción. Mientras el éxito comercial bajo la dirección de Liberty Media alcanzó niveles sin precedentes, el rumbo técnico del reglamento 2026 genera escepticismo entre las voces con más experiencia.

Briatore sostiene que el deporte se está volviendo innecesariamente minucioso, alejándose de la transparencia que el espectador promedio necesita para disfrutar de la competencia. Al ser consultado sobre si el sistema le parece demasiado complejo, el italiano fue tajante: "Creo que sí. De todos modos, los fans solo entienden el 20%".

Flavio Briatore observa a los ingenieros de Alpine poniendo el auto a punto.

Por qué levantar el pie del acelerador será la nueva norma para adelantar

Uno de los cambios más radicales y polémicos reside en la forma en que se producirán los sobrepasos. Históricamente, adelantar en la Fórmula 1 era sinónimo de potencia máxima y velocidad punta. Sin embargo, el enfoque para 2026 prioriza la gestión de la batería y el estado de carga por sobre la aceleración constante.

El mecanismo técnico detrás de este cambio implica que, para gestionar la energía eléctrica de manera eficiente, el piloto ya no podrá simplemente pisar a fondo. En lugar de eso, el sistema exigirá levantar el pie del acelerador en momentos estratégicos para optimizar el rendimiento de la batería. Este proceso rompe con la lógica tradicional de las carreras y, según el análisis de Briatore, la categoría no ha hecho lo suficiente para que el espectador comprenda esta nueva dinámica donde la estrategia de carga es más relevante que la destreza pura en el pedal.

El riesgo de repetir el fracaso de la Fórmula E, según Flavio Briatore

La comparación con los inicios de la categoría eléctrica sirve como una advertencia sobre el rumbo que está tomando la tecnología. En la Fórmula E original, conducir era más un rompecabezas de ingeniería que una demostración de velocidad.

"Conducir esos coches era más un ejercicio de ingeniería. Y eso es precisamente hacia donde nos dirigimos ahora", asegura Briatore al hablar de esta categoría donde los pilotos, incluso los de renombre, no pueden mostrar su talento de forma clara.

Sobre la F1 actual, para Briatore “el éxito comercial actual es indiscutible”. Sobre esto, el jefe de Franco Colapinto recordó que hace una década, los equipos debían golpear todas las puertas para conseguir patrocinio, mientras que hoy las marcas llaman por cuenta propia para ingresar al Gran Circo.

Franco Colapinto voló en la primera sesión del miércoles en Barcelona.

No obstante, este crecimiento podría verse amenazado si el espectáculo pierde su alma. Para que la Fórmula 1 conserve su lugar de privilegio, es fundamental que la gestión técnica no opaque las carreras reales. "Tenemos que conservar las carreras, tenemos que conservar el sonido. Eso es la F1", cerró Briatore.

