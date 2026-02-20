20 de febrero de 2026 - 17:23

Finalizó la pretemporada de F1 en Baréin: Ferrari dominó el último día y Alpine cerró un trabajo que ilusiona

El francés completó la última jornada de ensayos con Alpine, mientras Ferrari dominó la tabla de tiempos en la última prueba antes del inicio de la temporada.

Así es la novedosa&nbsp; Ferrari SF-26 para la actual temporada de Fórmula 1.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Formula 1 bajó el telón de su pretemporada 2026 con la última jornada de pruebas en el Bahrain International Circuit, donde Ferrari marcó el pulso. Charles Leclerc fue el más veloz del día al establecer un registro de 1:31.992 que nadie pudo mejorar, ratificando el gran rendimiento del equipo italiano en el cierre de los test.

Macarena, el alerón de Ferrari que gira 180 grados: así es el arma de los Tifosi para ganar en la F1.

"Macarena", el alerón de Ferrari que gira 180 grados: así es el arma de los Tifosi para ganar en la F1

En Alpine F1 Team, el encargado de completar el trabajo fue Pierre Gasly, quien condujo el A526 en las dos tandas y acumuló 118 vueltas. La escudería francesa concluyó las pruebas con balance positivo y se posicionó como la mejor ubicada detrás de las cuatro estructuras dominantes de la categoría: Ferrari, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Red Bull Racing y McLaren F1 Team.

Pierre Gasly, piloto de Alpine
Pierre Gasly mejoró el tiempo de Franco Colapinto para Alpine

El piloto galo detuvo el cronómetro en 1:33.421 como mejor vuelta personal, lo que le permitió finalizar quinto, a 1.429 segundos del líder. Con ese tiempo dejó atrás a rivales directos como Oliver Bearman (1:33.487) con Haas, Gabriel Bortoleto (1:33.755) con Audi, Arvid Lindblad (1:34.149) con Racing Bulls y Carlos Sainz Jr. (1:34.342) con Williams. Además, vale recordar que Franco Colapinto había marcado el jueves un mejor registro de 1:33.818.

La nota negativa la protagonizó Aston Martin F1 Team, que vivió una jornada para el olvido: Lance Stroll apenas completó seis giros y el equipo decidió finalizar su actividad dos horas antes de lo previsto. Los reiterados inconvenientes de fiabilidad y fallas en las unidades de potencia Honda hicieron que fuera la escudería con menor cantidad de vueltas acumuladas en Baréin.

Lance stroll
Fórmula 1. Lance Stroll tuvo que dejar el segundo ensayo solo unos minutos después de iniciado, porque chocó su auto.

Cuando comienza la temporada oficial de la Fórmula 1

El calendario 2026 se pondrá en marcha con el Australian Grand Prix en el circuito de Melbourne. La acción comenzará el viernes 5 de marzo con la primera práctica libre desde las 22:30 (hora argentina), mientras que la competencia principal se disputará el domingo 8 de marzo a la 01:00.

Con los ensayos ya en el espejo retrovisor, las escuderías deberán traducir los datos recolectados en rendimiento real cuando se apaguen los semáforos en Melbourne. La primera cita del calendario será la verdadera medida para confirmar si Ferrari puede sostener lo mostrado en Baréin, si Alpine logra consolidarse como alternativa y si Aston Martin consigue dejar atrás sus problemas técnicos antes del inicio de una temporada que promete máxima exigencia desde la primera vuelta.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

