Tenis: todos los argentinos que le ganaron a un Nº1 del mundo

Es verdad que se dio contra un Sinner diezmado y él mismo se bajó el precio, pero aun así el triunfo que consiguió Juan Manuel Cerúndolo este jueves fue histórico. Siendo la 55º raqueta del ranking ATP, en la segunda ronda del Roland Garros y contra nada menos que el número uno del mundo, Juanma se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 para eliminar al italiano y pasar de fase. Sin embargo, no es la primera vez que algo así sucede...

El calor en Roland Garros impacta en los jugadores de tenis

En el abierto de tenis de Rolland Garros hubo tres victorias nacionales

El más experimentado en derrotar a aquellos que momentáneamente eran los mejores del mundo es Juan Martín del Potro. Al tandilense le tocó competir en la era de los tres cracks que se prestaban el primer puesto del ranking año a año, y supo ganarle a los tres. Fueron tres triunfos contra Rafael Nadal, otras tres contra Novak Djokovic y cuatro contra Roger Federer, entre las que se destaca la inolvidable final del US Open del 2009. En total, son 10 triunfos para Delpo contra los números uno de su momento.

Otro que cuenta con unas cuantas de estas es Guillermo Vilas. La más recordada de Willy fue la victoria ante Jimmy Connors para quedarse con la final del US Open en 1977. A esta se le suma otra contra Connors en Rotterdam 1982, además de una contra Bjorn Borg en la Copa de las Naciones de 1980 y otra contra Jon McEnroe en la Copa Davis 1980, sumando un total de cuatro triunfos contra los números uno.

A estos dos monstruos se les suma David Nalbandian, quien supo vencer a Roger Federer cuando era el mejor del mundo en tres ocasiones distintas. Y otro que acumula tres triunfos contra un número 1 es Guillermo Cañas, que superó dos veces a Federer y una Lleyton Hewitt.

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¡SINNER CAYÓ ANTE JUAN MANUEL CERÚNDOLO!



El #1 sufrió problemas físicos, mareos y se despidió en SEGUNDA ronda de #RolandGarros. pic.twitter.com/kuHf7McH65 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 28, 2026

La última vez que un argentino le ganó a un N1

El último argentino en conseguir ganarle a un número uno del mundo fue nada menos que Juan Martín del Potro, cuando se impuso ante Rafael Nadal en las semifinales del US Open 2018. Una situación muy similar a la que le sucedió a Cerúndolo, dado que Delpo ganaba US Open 2018: 7-6 (3), 6-2 y Nadal abandonó en el último set.

HJbsK1eX0AEfIdL TENIS. Juanma Cerúndolo se impuso en cinco sets ante el italiano y se sumó al selecto grupo de raquetas albicelestes que alguna vez derrotaron al mejor del ranking. Gentileza.

Todos los triunfos de argentinos ante un número uno del mundo

1) Guillermo Vilas a Jimmy Connors (EE. UU.), en la final del US Open 1977: 2-6, 6-3, 7-6 (4) y 6-0.

2) Guillermo Vilas a Jimmy Connors (EE. UU.), en el Masters de 1977 disputado en 1978: 6-4, 3-6 y 7-5.

3) José Luis Clerc a John McEnroe (EE. UU.), por la Copa Davis en Buenos Aires 1980: 6-3, 6-2, 4-6 y 13-11.

4) Guillermo Vilas a John McEnroe (EE. UU.), por la Copa Davis en Buenos Aires 1980: 6-2, 4-6, 6-3, 2-6 y 6-4.

5) Guillermo Vilas a Björn Borg (SWE), en las semifinales de la Copa de las Naciones 1980: 6-3, 1-6 y 6-1.

6) Mariano Zabaleta a Yevgeny Kafelnikov (RUS), en las semifinales de St. Pölten 1999: 7-5 y 6-3.

7) Gastón Gaudio a Lleyton Hewitt (AUS), en las semifinales de Barcelona 2002: 6-4 y 7-5.

8) Guillermo Cañas a Lleyton Hewitt (AUS), en Roland Garros 2002: 6-7 (1), 7-6 (13), 6-4 y 6-3.

9) Agustín Calleri a Juan Carlos Ferrero (ESP), en la semifinal de la Copa Davis 2003 en Málaga: 6-4, 7-5 y 6-1.

10) David Nalbandian a Roger Federer (SUI), en la final del Tennis Masters Cup Shanghai 2005: 6-7 (4), 6-7 (11), 6-2, 6-1 y 7-6 (3).

11) Guillermo Cañas a Roger Federer (SUI), en Indian Wells 2007: 7-5 y 6-2.

12) Guillermo Cañas a Roger Federer (SUI), en los octavos de final de Miami 2007: 7-6 (2), 2-6 y 7-6 (5).

13) David Nalbandian a Roger Federer (SUI), en la final del Masters Series de Madrid 2007: 1-6, 6-3 y 6-3.

14) David Nalbandian a Roger Federer (SUI), en los octavos de final del Masters Series de París 2007: 6-4 y 7-6 (3).

15) Juan Martín Del Potro a Rafael Nadal (ESP), en los cuartos de final de Miami 2009: 6-4, 3-6 y 7-6 (3).

16) Juan Martín Del Potro a Roger Federer (SUI), en la final del US Open 2009: 3-6, 7-6 (5), 4-6, 7-6 (4) y 6-2.

17) Juan Martín Del Potro a Roger Federer (SUI), en el Masters de Londres 2009: 6-2, 6-7 (5) y 6-3.

18) Juan Martín Del Potro a Novak Djokovic (SRB), en las semifinales de la Copa Davis 2011: 7-6 (5), 3-0 y retiro.

19) Juan Martín Del Potro a Roger Federer (SUI), en la final de Basilea 2012: 6-4, 6-7 (5) y 7-6 (3).

20) Juan Martín Del Potro a Novak Djokovic (SRB), en las semifinales de Indian Wells 2013: 4-6, 6-4 y 6-4.

21) Juan Martín Del Potro a Rafael Nadal (ESP), en las semifinales de Shanghai 2013: 6-2 y 6-4.

22) Juan Martín Del Potro a Novak Djokovic (SRB), en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río 2016: 7-6 (4) y 7-6 (2).

23) Juan Martín Del Potro a Roger Federer (SUI), en la final de Indian Wells 2018: 6-4, 6-7 (8) y 7-6 (2).

24) Juan Martín Del Potro a Rafael Nadal (ESP), en las semifinales del US Open 2018: 7-6 (3), 6-2 y abandono.

25) Juan Manuel Cerúndolo a Jannik Sinner (ITA), en la segunda ronda de Roland Garros 2026: 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.