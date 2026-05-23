23 de mayo de 2026 - 19:34

Mariano Navone no pudo sumar su segundo título en el ATP de Suiza

En una final del ATP de Ginebra vibrante y cargada de dramatismo, el estadounidense Learner Tien lo venció por 3/6, 6/3 y 7/5

ATP de Ginebra. Por muy poco Mariano Navone no ganó su segundo título ATP

ATP de Ginebra. Por muy poco Mariano Navone no ganó su segundo título ATP

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Mariano Navone estuvo muy cerca de sumar el segundo título de su carrera en la élite del circuito ATP del tenis mundial, pero terminó quedándose con las manos vacías en la final del ATP 250 de Ginebra.

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Pese a la derrota, la semana deja un saldo positivo para La Nave, que exhibió un tenis de alto nivel que le permitió encadenar triunfos en sets corridos ante rivales como el británico Cameron Norrie, al español Jaume Munar y al noruego Casper Ruud, tricampeón del certamen y uno de los mejores de los últimos años sobre polvo de ladrillo.

Navone, número 42 del ranking ATP, había arribado a Ginebra en busca de ritmo competitivo de cara a Roland Garros y terminó protagonizando una de las mejores campañas de su temporada. De hecho, alcanzó su cuarta final ATP y la segunda sobre canchas lentas en 2026, luego de haberse consagrado semanas atrás en Bucarest.

Previamente, tras sumar a Alberto Mancini como entrenador, el argentino había se había consagrado campeón en el Challenger 175 (el más alto de la categoría) de Cap Cana, sobre cemento.

El argentino recuperó gran parte del nivel que lo llevó a meterse entre los 30 mejores del mundo en 2024. En la próxima actualización del ranking ATP, aparecerá en el puesto 38.

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