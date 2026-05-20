20 de mayo de 2026 - 09:30

Por este motivo siempre debes llevar una pelota de tenis en tu equipaje de mano

Presionar una pelota de tenis contra los puntos de dolor permite aflojar los músculos tensos por la inmovilidad en cabinas de espacio reducido durante el vuelo.

La próxima vez que viajes, llevá una pelota de tenis en tu equipaje de mano para evitar que se tensionen tus músculos.&nbsp;

La próxima vez que viajes, llevá una pelota de tenis en tu equipaje de mano para evitar que se tensionen tus músculos. 

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Por Sofía Serelli

Llevar una pelota de tenis en el equipaje de mano se ha convertido en una recomendación técnica para enfrentar los vuelos de larga distancia. Este objeto permite realizar automasajes en zonas críticas como la espalda y el cuello, contrarrestando la rigidez provocada por los asientos estrechos y la falta de movimiento.

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La inmovilidad prolongada en un asiento de avión suele derivar en contracturas musculares que se manifiestan con rapidez. Muchos pasajeros llegan a su destino con dolores en la nuca y la espalda que afectan negativamente el inicio de su periodo de descanso. Ante esta situación, el uso de una herramienta mecánica simple facilita la liberación de la tensión acumulada sin recurrir a fármacos.

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Cómo usar la pelota de tenis y la toalla para aliviar el dolor durante el vuelo

La osteópata Tracy Hannigan, quien ha estudiado este fenómeno, sugiere una técnica específica para optimizar el alivio físico durante el trayecto. Según la experta, es fundamental combinar el uso de la pelota de tenis con una toalla pequeña enrollada. Esta estructura improvisada asegura que la pelota se mantenga estable contra el respaldo del asiento y evita que ruede accidentalmente por el pasillo de la aeronave.

El procedimiento de uso consiste en colocar la esfera entre el cuerpo y el asiento, aplicando el propio peso sobre los músculos que presentan molestias. Al rodar la pelota suavemente de un lado a otro, se estimula la circulación sanguínea y se aflojan las fibras musculares que se contraen debido a la posición fija. Este tipo de ejercicio permite que el pasajero gestione sus propios puntos de presión de manera controlada y constante.

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Por qué la pelota de tenis es útil más allá del avión

Este sistema de alivio no se limita exclusivamente al transporte aéreo, ya que otros viajeros también encuentran beneficios en su aplicación. Muchos conductores que realizan trayectos largos por carretera emplean la pelota para evitar el entumecimiento de las piernas y la zona lumbar. La versatilidad del objeto permite transportarlo sin ocupar un espacio significativo en la guantera o el bolso de mano.

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Al concluir el viaje y llegar al hotel, la pelota de tenis continúa proporcionando beneficios terapéuticos al usuario. Colocarla en el suelo para masajear las plantas de los pies o los gemelos ayuda a reducir la pesadez acumulada tras pasar mucho tiempo sentado. Esta práctica transforma un elemento de ocio en una herramienta de mantenimiento físico que minimiza el impacto de los desplazamientos prolongados.

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