20 de mayo de 2026 - 13:50

Una médica cita las 4 bebidas alcohólicas que más afectan la microbiota intestinal

Una coloproctóloga explicó que los destilados suelen tener mayor impacto por su graduación alcohólica, aunque cantidad y frecuencia son decisivas.

44a43f05-e069-482f-b43b-95b7039a5709
Por Andrés Aguilera

Leé además

las personas mas amables siempre usan estas 5 frases: sirven para animar a otros y aumentar su felicidad

Las personas más amables siempre usan estas 5 frases: sirven para animar a otros y aumentar su felicidad

Por Andrés Aguilera
la ropa de cama no debe cambiarse cada quince dias o cada mes: mira cual es el tiempo ideal

La ropa de cama no debe cambiarse cada quince días o cada mes: mirá cuál es el tiempo ideal

Por Andrés Aguilera

La razón principal es la concentración de alcohol. A mayor graduación y mayor volumen ingerido, mayor tiende a ser el impacto sobre la flora intestinal y la mucosa digestiva.

1. Vodka

image

La vodka es una bebida destilada con alta graduación alcohólica. Ese nivel de alcohol puede irritar el sistema digestivo y alterar el equilibrio de bacterias intestinales si se consume en exceso.

El problema no está solo en una copa aislada, sino en el patrón: cantidad, frecuencia, mezcla con bebidas azucaradas y contexto general de alimentación.

2. Tequila

El tequila también entra dentro de los destilados que pueden tener mayor impacto intestinal. Su graduación suele ser alta, y muchas veces se consume en tragos o rondas rápidas.

Esa forma de consumo puede aumentar la exposición del intestino al alcohol en poco tiempo, lo que favorece molestias como irritación, gases o cambios en el hábito intestinal.

3. Cachaça

image

La cachaça, tradicional en Brasil, fue mencionada dentro del grupo de destilados que más pueden afectar la microbiota por su contenido alcohólico.

En tragos como la caipirinha, además, suele combinarse con azúcar. Ese agregado no es el factor principal, pero puede hacer que el consumo sea más fácil de sostener en mayor cantidad.

4. Whisky

El whisky completa la lista de bebidas de mayor impacto potencial por su graduación. Como ocurre con otros destilados, el riesgo aumenta cuando se toma con frecuencia o en grandes cantidades.

La médica aclaró que el tipo de bebida no es el único factor. La cantidad de alcohol consumida y la frecuencia del hábito son determinantes para el efecto sobre la microbiota.

La Organización Mundial de la Salud advierte que no hay un nivel de consumo de alcohol completamente seguro para la salud. Por eso, el mensaje más prudente es reducir o evitar el consumo, especialmente si hay síntomas digestivos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Arroz: seguí el consejo de los expertos para lograr un plato delicioso y diferente.

Cocinar el arroz con caldo en vez de agua: el truco de los grandes chefs que cambia por completo tus platos

Por Sofía Serelli
La teclas F, J y 5 tienen este relieve por esta razón. Descubrila. 

No es un error de fábrica: la verdadera función de las rayitas que tienen las teclas F, J y el 5

Por Sofía Serelli
cambios en la licencia de conducir a partir de 2026: la norma que afecta a los conductores nacidos entre 1957 y 1961

Cambios en la licencia de conducir a partir de 2026: la norma que afecta a los conductores nacidos entre 1957 y 1961

Por Andrés Aguilera
cubitos de hielo en el inodoro una vez por semana: por que este sencillo truco esta conquistando los hogares

Cubitos de hielo en el inodoro una vez por semana: por qué este sencillo truco está conquistando los hogares

Por Andrés Aguilera