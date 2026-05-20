Cambios en la licencia de conducir a partir de 2026: la norma que afecta a los conductores nacidos entre 1957 y 1961

Los conductores nacidos entre 1957 y 1961 tienen entre 65 y 69 años durante 2026, según el mes de nacimiento. Por eso, quedan alcanzados por una regla específica de la licencia de conducir en Argentina : la revalidación cada 3 años para mayores de 65. La norma no significa que pierdan el derecho a manejar ni que exista una edad máxima automática.

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Lo que cambia es la frecuencia de renovación y la necesidad de acreditar aptitud psicofísica.

El Gobierno nacional informó, a partir del Decreto 196/2025, que la Licencia Nacional de Conducir será digital y válida en todo el país, con renovación según edad y categoría.

Para licencias particulares de clases A, B y G, las personas mayores de 65 años deben revalidar cada 3 años . A partir de los 70, la renovación pasa a ser anual.

Por eso, quienes nacieron entre 1957 y 1961 están dentro de una etapa de control más frecuente, pero todavía no entran en el régimen anual, salvo quienes cumplan 70 en otro período.

A quiénes alcanza exactamente

En 2026, los nacidos en 1957 cumplen o ya cumplieron 69 años. Los nacidos en 1961 cumplen 65 años durante el año, según su fecha de nacimiento.

Eso significa que, al renovar después de entrar en esa franja etaria, no deberían esperar una vigencia común de 5 años como ocurre entre los 21 y los 65.

La autoridad emisora puede además aplicar exigencias particulares según jurisdicción, categoría, antecedentes y resultado del examen psicofísico.

Qué se revisa para renovar la licencia de conducir

La renovación exige acreditar aptitud psicofísica. Ese control puede incluir visión, audición, reflejos, estado general de salud y condiciones que puedan afectar la conducción.

Si la persona tiene antecedentes por infracciones graves, puede requerirse también la aprobación de un examen teórico-práctico, según informó el Gobierno nacional.

El objetivo de la norma es actualizar los controles sin establecer una prohibición por edad. La capacidad de manejar se evalúa por condiciones concretas, no solo por el año de nacimiento.

Qué conviene hacer antes de renovar