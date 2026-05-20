El pescado que cuesta poquísimo, es un tesoro de Omega-3 y vitaminas: protege el corazón y mantiene la forma

Algunas especies accesibles de pescado comenzaron a ganar protagonismo por su aporte nutricional. Protege la salud sin gastar demasiado dinero.

Esta especie de pescado es un tesoro por sus propiedades para la salud cardiovascular.

Cuando se habla de pescados ricos en nutrientes, muchas personas piensan automáticamente en el salmón. Sin embargo, existen otras especies mucho más económicas que son un tesoro de Omega-3, proteínas de calidad y vitaminas esenciales para el organismo y en especial para el corazón.

Anchoas, sardinas, caballa, jurel y otros pescados azules son alternativas accesibles que combinan valor nutricional, bajo costo y beneficios importantes para el corazón, el cerebro y el equilibrio general de la dieta.

pescado nutritivo para el corazón Algunas especies también contienen yodo, mineral fundamental para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides. WEB

Por qué los pescados azules son considerados un tesoro nutricional Desde el punto de vista nutricional, muchas de estas especies comparten características muy valoradas por especialistas en alimentación saludable de Healthline.

En primer lugar, aportan proteínas de alto valor biológico , es decir, contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para mantener músculos, tejidos y funciones metabólicas en buen estado.

, es decir, contienen todos los esenciales que el cuerpo necesita para mantener y en buen estado. Además, varios de estos pescados son especialmente ricos en ácidos grasos Omega-3, principalmente EPA y DHA, nutrientes asociados al cuidado cardiovascular y cerebral.

principalmente y nutrientes asociados al y Las sardinas, anchoas, caballa y jurel aparecen entre las fuentes naturales más interesantes de estas grasas saludables. El consumo frecuente de Omega-3 puede ayudar a reducir triglicéridos en sangre, favorecer una presión arterial más equilibrada y colaborar con el funcionamiento cardíaco dentro de un estilo de vida saludable.

aparecen entre las fuentes naturales más interesantes de estas El consumo frecuente de Omega-3 puede ayudar a favorecer una más equilibrada y colaborar con el dentro de un estilo de vida saludable. También participan en procesos vinculados al mantenimiento de funciones cognitivas y del sistema nervioso .

. Por ese motivo, incorporar pescado entre dos y tres veces por semana suele considerarse una de las estrategias alimentarias más simples para mejorar la calidad nutricional de la dieta diaria.

y suele considerarse una de las estrategias alimentarias más simples para mejorar la calidad nutricional de la dieta diaria. Otro aspecto destacado es el aporte de vitamina D, un nutriente clave para la salud ósea y el sistema inmunológico que no aparece fácilmente en grandes cantidades dentro de muchos alimentos.

un nutriente clave para la y el que no aparece fácilmente en grandes cantidades dentro de muchos alimentos. A eso se suman vitaminas del grupo B, especialmente B12, importantes para la producción de energía y el funcionamiento neurológico. pescado nutritivo para el corazón El pescado sin freír brinda una alimentación equilibrada y protectora del corazón. WEB El pescado accesible que además puede ayudar en dietas de control de peso Aunque algunas personas creen que todos los pescados grasos tienen demasiadas calorías, la situación es más compleja.

Si bien el pescado azul posee mayor cantidad de grasa que especies blancas como el bacalao, gran parte de esos lípidos corresponden a grasas insaturadas consideradas beneficiosas para el organismo.

posee mayor cantidad de grasa que especies blancas como el gran parte de esos corresponden a consideradas beneficiosas para el organismo. Además, muchas variedades económicas siguen teniendo un aporte calórico moderado cuando se cocinan de manera simple y saludable.

cuando se cocinan de manera simple y saludable. En el horno, vapor o cocción en papel aluminio ayudan a conservar nutrientes y evitar el exceso de grasas añadidas. En cambio, las frituras abundantes pueden transformar incluso un pescado liviano en una comida mucho más calórica.

o ayudan a y evitar el exceso de grasas añadidas. En cambio, las pueden transformar incluso un en una comida mucho más Gracias a su combinación de proteínas saciantes y grasas saludables, muchas de estas especies también son utilizadas en planes de alimentación orientados al control de peso. Otra ventaja importante es que suelen ser fáciles de digerir, lo que las vuelve especialmente útiles para personas mayores, deportistas o quienes buscan reducir el consumo de carnes más pesadas. pescado nutritivo para el corazón WEB Frente al aumento de precios de muchos alimentos saludables, los pescados azules aparecieron como una alternativa relativamente accesible para incorporar nutrientes esenciales sin realizar gastos excesivos.