El BCRA reveló que pagó más de US$17 millones a Estados Unidos por el swap financiero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que Argentina le pagó más de US$17 millones a Estados Unidos , por la utilización parcial del swap acordado con el Tesoro norteamericano.

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La entidad monetaria comunicó que el número final ascendió hasta los US$17,7 en concepto de “intereses pagados” por la operación de una parte del swap de monedas.

Esa operación se cerró por un total de US$20.000 millones , previo a las elecciones legislativas del 2025 , en un contexto marcado por la alta volatilidad financiera y cambiaria luego de que el oficialismo se viera derrotado en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Argentina había activado una parte por US$2.500 millones, que se habría destinado para reembolsar a Estados Unidos dólares empleados en la intervención cambiaria previa al comicios de medio término.

“En el cuarto trimestre de 2025, el BCRA concertó operaciones con el Tesoro de Estados Unidos, las cuales fueron canceladas previo al cierre del ejercicio. El monto del swap de monedas, en el marco del acuerdo antes mencionado, ascendió a US$2.500.000. Los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a US$17.743”, señaló la autoridad monetaria, y aclaró que los números están expresados en miles de dólares.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent y Luis Caputo, ministro de Economía argentino.

En ese sentido, expresó que el objetivo final es “contribuir a la estabilidad macroeconómica” de Argentina, con “especial énfasis” en “preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”.

Según estiman en el mercado, la cancelación de tramo se habría realizado mediante otra fuente de financiamiento externa, mientras que apuntan a un préstamo otorgado por el Banco Internacional de Pagos (BIS), de Suiza.

La información se desprende de los resultados de su estado contable en 2025. Allí, la entidad que preside Santiago Bausili confirmó una ganancia de $34,4 billones, lo que representó un incremento del 34% respecto a la ganancia de $25,6 billones registrada en 2024. Este desempeño permitió que el Patrimonio Neto alcanzara los $51,3 billones al cierre del ejercicio (+66,3% respecto al año anterior).

De ese total, destinó $24,4 billones al Tesoro Nacional, divididos en $6 billones para recomponer los depósitos en pesos y $18,4 billones para cancelar deuda.