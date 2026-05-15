El empleo privado repuntó en febrero, pero no logra recuperar terreno: cuál es la situación de Mendoza

En febrero, el empleo privado formal en las provincias registró una leve recuperación mensual, aunque sigue estando por debajo de los niveles registrados antes de que asumiera Javier Milei. Si bien la comparación mensual desestacionalizada no registró variación relativa, en términos absolutos hubo un incremento de 965 empleos respecto a enero.

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A pesar de la leve recuperación, el indicador sigue quedando un 3,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023 . Desde esa fecha hasta febrero de 2026 (siendo los últimos datos disponibles) se perdieron 205.680 empleos en todo el país en el segmento privado formal.

Los datos, procesados por la Agencia Noticias Argentinas, corresponden al informe de la consultora Politikon Chaco en base a los números de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Desglosado por sectores de actividad , hubo seis de ellos que aumentaron su personal; otros tres que no registraron variación y los cinco restantes que perdieron empleados.

La comparación interanual (contra febrero de 2025) también muestra una pérdida de 100.034 empleos (-1,6%).

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Provincias en baja: Mendoza entre las más afectadas

Entre las jurisdicciones subnacionales, volvieron a predominar los resultados negativos. Fueron 10 los distritos que presentaron mejoras mensuales, tres no tuvieron variación y los once restantes cayeron.

La Rioja: 4,4%.

Catamarca: 1,5%.

Neuquén: 0,8%.

Río Negro: 0,5%.

La Pampa, San Juan y Santa Fe: 0,2% en cada caso.

Tucumán, Misiones y CABA: 0,1% cada uno.

Córdoba, Chaco y Salta: 0%.

Santiago del Estero: -0,1%.

Buenos Aires: -0,1%.

Jujuy: -0,1%.

Formosa: -0,1%.

Corrientes: -0,2%.

Entre Ríos: -0,3%.

San Luis: -0,3%.

Tierra del Fuego: -0,4%.

Chubut: -0,4%.

Santa Cruz: -0,8%.

Mendoza: -0,8%.

En la comparación interanual no se observaron diferencias significativas: solo cinco distritos subnacionales muestran alzas respecto a febrero de 2025, que son Río Negro (3,2%), La Rioja (2,9%), Neuquén (2,4%), San Juan (2,2%) y Santiago del Estero (0,4%); los otros diecinueve subnacionales aún registran bajas interanuales de distinta intensidad, entre las que se destacan Santa Cruz (-7,2%), Chubut (-7,2%) y Tierra del Fuego (-9,2%) como las más fuertes del país.

Lejos de 2023: pocas provincias logran recuperarse

Si se comparan los volúmenes de empleo actuales respecto a noviembre de 2023, mes previo al cambio de gobierno, a nivel país está aún 3,2% por debajo, lo que equivale a la pérdida de 205.680 empleos.

Solamente dos provincias lograron superar los niveles del 2023: Buenos Aires con 5,8% (8.343 empleos) y Río Negro con 2,9% (3.235 empleos).

En cuanto a las 22 jurisdicciones restantes, las mismas no lograron superar y se observa una brecha en el comportamiento: el descenso más leve se observa en San Juan (-0,2%); en el otro extremo, Formosa (-11,5%), Tierra del Fuego (-13,3%) y Santa Cruz (-16,1%) presentan los descensos más fuertes.