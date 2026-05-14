14 de mayo de 2026 - 18:06

Canasta básica: cuánto necesitó una familia mendocina para no ser pobre durante abril

Según los últimos datos de la DEIE, el costo de vida continúa en ascenso. Un hogar mendocino debió percibir ingresos superiores a los $569.000 para no caer en la indigencia.

Se conocieron los datos del valor de la canasta básica en Mendoza, que determina el nivel de pobreza.

Se conocieron los datos del valor de la canasta básica en Mendoza, que determina el nivel de pobreza.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Según el informe de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza DEIE, una familia tipo, integrada por una pareja y dos hijos menores, necesitó percibir ingresos por $1.361.503,74 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser considerada pobre.

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Este indicador, que mide el umbral de la pobreza, contempla no solo los alimentos esenciales, sino también bienes y servicios fundamentales como transporte, salud, educación y vestimenta. Por otro lado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el límite de la indigencia basándose estrictamente en las necesidades nutricionales, se situó en $569.666,84 para el mismo grupo familiar.

Costos de vida en Mendoza en abril

El reporte oficial evidencia que el costo de vida en Mendoza mantiene una tendencia alcista, aunque el incremento de abril fue calificado como leve en relación con los meses previos.

En marzo, el mismo hogar requería de $1.343.452,50 para cubrir la CBT, mientras que en febrero el valor era de $1.305.198,26. Esto representa un aumento acumulado de $38.254,24 en apenas dos meses.

A nivel individual, el organismo estadístico detalló que el costo de la canasta básica para un "adulto equivalente" alcanzó los $440.616,10 en abril, mientras que la alimentaria se valuó en $184.358,20.

La medición de la DEIE toma como referencia a la "familia tipo 2", compuesta por un hombre de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 8 y 5 años. Los valores reflejan el conjunto de bienes y servicios necesarios según los hábitos de consumo de la población local.

Bajo estos parámetros, aquellos hogares cuyos ingresos no alcancen a cubrir la CBA se consideran en situación de pobreza extrema o indigencia, mientras que quienes no lleguen al valor de la CBT son clasificados como pobres.

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