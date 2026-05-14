Jóvenes mendocinos participaron del lanzamiento de Industria Inspira 2026

Alumnos del último año de la escuela técnica 4-053 Martínez Leanez visitaron la empresa constructora Monteverdi y observaron la planta de hormigón en funcionamiento. En el marco de Industria Inspira 2026 , una actividad organizada por la UIA nivel nacional y la Unión Industrial Joven de Mendoza en la provincia, tuvieron una aproximación al mundo del trabajo.

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Antes de realizar el recorrido por el establecimiento, los jóvenes mendocinos se conectaron de modo virtual, junto con 1.800 alumnos de otros colegios en 20 provincias, para conocer detalles de la propuesta.

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini , señaló, desde el Centro X -que la entidad tiene en conjunto con Accenture-, que “es fundamental volver al ADN industrial argentino ”. Ese que hizo, precisó, que tantas pymes y empresas medianas y grandes surgieran por personas que vieron la posibilidad de transformar algo u ofrecer un servicio.

Para eso, resaltó, se necesita conocer los procesos y entenderlos, lo que “abre el mundo, porque a veces hay muchos mitos y prejuicios, y cuando vas a la fábrica ves que eso es posible ”. La UIA, sumó, aspira a que haya más industrias en Argentina y, específicamente, Industria Inspira, apunta a que los jóvenes vean cómo funciona la economía real y sientan que pueden aportar ideas originales o que complementen algún proceso en marcha .

Experiencia y desafío

La iniciativa fue creada en 2021 por el Departamento Joven de la UIA con el objetivo de que los alumnos de escuelas técnicas de todo el país puedan conocer el mundo industrial. Como señaló Georgina Riveros, presidente de la Unión Industrial Joven de Mendoza (UIM), la experiencia permite un “win win” o ida y vuelta, en la que los jóvenes pueden interiorizarse sobre cómo se trabaja en las industrias y las empresas reciben aportes de nuevas ideas.

De hecho, mencionó que, en la constructora que tienen con su esposo, trabajan con estudiantes universitarios, de último año de Arquitectura, y que un grupo presentó un proyecto que ellos implementaron y les permitió acelerar los procesos, “porque había tecnología y cabezas más jóvenes”.

Por su parte, Tomás Navarro, presidente de Asinmet Joven (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza) y vicepresidente de la UIM Joven, comentó a los jóvenes que los títulos técnicos ofrecen una oportunidad rápida de inserción laboral y que en su empresa la mayoría de los colaboradores son técnicos. “Aprovechen las pasantías”, los invitó.

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Inspiración

La vicedirectora de la escuela Leanez, de Maipú, Laura Funes, comentó que esta iniciativa de la UIA y la UIM permite a la escuela técnica vincularse con el medio, con las industrias, y que los alumnos vean qué posibilidades tienen una vez finalizada su formación técnica, “que les requiere un esfuerzo, dejar de hacer cosas, pero les da un panorama de que tiene un sentido”.

Asimismo, indicó que también le sirve a la institución educativa para adaptarse a lo que la industria necesita. “Es importante que haya una vinculación, que no se trabaje de modo disociado”, resaltó.

Y Adrián Monteverdi, uno de los anfitriones del encuentro y representante de la segunda generación de la empresa que hoy impulsan los de la tercera, comentó a los jóvenes que no se llega arriba de un día para el otro y que no se logra sin esfuerzo. “Sí o sí van a tener que esforzarse y estudiar, pero pueden llegar. Mi abuelo cortaba adobe. Ténganse fe. El futuro está en ustedes”, lanzó.

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De la crítica a la acción

Mauricio Badaloni, integrante de la comisión directiva de la UIA, comentó que esta iniciativa busca avanzar del planteo o la crítica -desde el sector empresario se ha señalado la brecha entre la formación y las demandas de la industria- a la acción concreta.

Subrayó que esta propuesta del sector privado ha sido acompañada en Mendoza por la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ministerio de Producción (el ministro, Rodolfo Vargas Arizu, participó de la actividad). “Para mí, ese es el mundo del futuro. La producción y la educación trabajando juntos, porque las compañías y los emprendedores requieren de una ciudadanía mejor capacitada, con habilidades relacionadas al mundo del trabajo y, en este caso, a la industria ”, resaltó.

Badaloni sumó que desde la UIA han elaborado un anteproyecto de ley para que las empresas puedan destinar una parte de lo que pagan en impuestos a la educación, que han planteado a modo de un bono fiscal. Indicó que el impacto en la recaudación sería mínimo y, además, se ha visto la posibilidad de ir haciendo pequeñas pruebas piloto. “Definitivamente creo que hay que pasar a la acción y eso es lo que hoy está pasando”, celebró.

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Concurso federal

Además de presentar el programa, hoy se lanzaron las inscripciones al Concurso Industria Inspira 2026, que estarán abiertas hasta el 14 de junio. Pueden participar estudiantes de los últimos años de escuelas técnicas de todo el país, con el desarrollo de proyectos industriales, innovadores y sustentables para resolver problemáticas concretas de sus comunidades.

Este año, UIA Joven impulsó un nuevo esquema federal orientado a fortalecer el alcance territorial del programa, con la colaboración de las cámaras regionales y sectoriales en la búsqueda de sedes y el acompañamiento a las escuelas participantes.

El concurso se desarrolla en tres etapas. En la primera, referentes industriales y educativos de cada provincia seleccionarán tres proyectos locales, que avanzarán a la instancia nacional. Luego, un comité nacional elegirá cinco finalistas, y por último un jurado definirá los tres equipos ganadores.

Los proyectos seleccionados recibirán equipamiento tecnológico para sus escuelas, acceso a programas de educación continua -desarrollados junto a la Universidad Siglo 21- y kits de materiales para los estudiantes. Además, el equipo ganador del primer puesto viajará a Buenos Aires para recibir su reconocimiento durante la 32º Conferencia Industrial de la UIA.

En el marco del convenio firmado entre la UIA y la Universidad Siglo 21, la edición 2026 incorporará talleres virtuales para alumnos y docentes, orientados a fortalecer el desarrollo de los proyectos desde sus primeras etapas y promover experiencias de aprendizaje vinculadas a los desafíos reales de la industria.

Desde la UIA detallaron que, en la edición 2025, Industria Inspira alcanzó un récord de participación con 374 proyectos presentados por 198 escuelas técnicas de todo el país.