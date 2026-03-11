Estudiantes de escuelas técnicas pueden ahorrarse hasta un año de educación superior en Mendoza

Se trata de un sistema de créditos implementado por la Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza para acceder a 5 carreras técnicas que se dictan en institutos de formación bajo su gestión.
Se ha implementado una articulación por la cual se reconocen algunos contenidos que los estudiantes pueden haber recibido a lo largo de sus trayectoria secundaria.
A partir de esto, puede reconocerse hasta un 40% de la carga horaria de la tecnicatura lo que puede redundar en un acortamiento notorio del cursado en el nivel superior y por ende una más rápida salida laboral.
La DGE comenzó a trabajar en esto en 2024 e implementarlo más sólidamente el año pasado. Este año, ya más aceitado el mecanismo, hay 169 alumnos que han iniciado su trayectoria en el nivel superior bajo este beneficio, según informó la licenciada Mariela Ramos, Directora de Educación Superior de la DGE.
Hay que señalar que la trayectoria en escuelas técnicas es de 6 años, un año más que en las escuelas orientadas, y que tienen una formación más específica.
Incluso estos colegios tienen cursada doble turno con lo cual tienen mayor carga horaria.
Por eso, busca reconocerse incluso la práctica en el marco de una tendencia que se instala cada vez más que es dar crédito sobre los conocimientos.
En tanto, las tecnicaturas duran usualmente 3 años mientras que según detalló Ramos hay algunas en las que se ha trabajado para su reducción y han quedado en dos años y medio. En este contexto lograr reducir el cursado es sin duda una alta proporción del período que debería invertirse mientras que además redunda en una puesta en valor del año extra que se hizo en el secundario.
Así, las cosas, si se logra el mayor reconocimiento, pueden obtener el título de técnico en un año y medio o dos. La licenciada detalló que si se reconocen contenidos estos serán siempre de primer año de la carrera y que incluso puede suceder que los aspirantes ingresen directamente a segundo año.
Carreras técnicas más cortas
La funcionaria explicó que esta articulación se da para egresados de escuelas secundarias técnicas que pueden acreditar sus conocimientos y trayectorias previas, para vincularlas con tecnicaturas superiores dentro de la misma familia profesional.
Las carreras a las que se puede acceder de este modo son: Informática, software y tecnologías digitales; Electrónica, electricidad y automatización; Mecánica y electromecánica, Agroindustria y producción y Construcciones.
“Esto te facilita la transición académica porque el estudiante puede adaptarse sin problemas al Nivel Superior, reduce la brecha entre los contenidos, las metodologías, hace el reconocimiento de competencias y optimiza el tiempo de estudio", dijo Ramos.
Para implementarlo se hizo un estudio de las carreras técnicas en de educación superior con la familia de carreras técnicas que tiene secundaria: “Hay un reconocimiento de saberes, entonces hay algunas carreras que tienen más reconocimiento de saberes y otras carreras que tienen menos reconocimiento de saberes, por eso, en las carreras que hay muchas coincidencias, puede hasta un cuarenta por ciento tener reconocido el chico y entrar directamente a segundo año”, detalló.
Con un ejemplo dio una noción del espíritu de la iniciativa: “para un chico que había tenido torno durante seis años de la carrera, hacerlo hacer torno en primer año de una tecnicatura, como el que recién ingresa a una tecnicatura, era innecesario y hasta aburrido, porque era una capacidad y un conocimiento que el chico ya tenía, entonces, este chico agradece que pueda estar en segundo año”.
El aspirante deberá demostrar sus conocimientos técnicos en una evaluación personalizada, que es teórica y práctica. Para ello, Ramos destacó que hay un acompañamiento del estudiante durante ese proceso por parte del Nivel Superior.
Ventajas del sistema de créditos
Desde la DGE resaltan los beneficios que este sistema implica para los estudiantes:
1) Permite y reconoce una acreditación de saberes previos, lo que promueve la continuidad de la formación.
2) Implica una reducción en la carga horaria de las tecnicaturas superiores.
3) Existe una mayor integración en el recorrido de formación de un nivel a otro (secundario y superior), lo que posibilita trayectorias más flexibles.
4) Mejora las oportunidades laborales gracias a la especialización técnica y profesional.
5) Optimiza el recurso tiempo.
Los interesados pueden consultar en sus escuelas técnicas o en los institutos superiores de la provincia adheridos al programa. Además, hay una plataforma donde pueden conocer qué carreras y colegios articulan además de más detalles. Puede verse AQUÍ
Qué carreras y colegios articulan
“Según el título con el que egresa de educación técnica secundaria, es con el que se va a relacionar con alguna carrera de educación superior, una o más carreras de educación superior”, explicó. “Por ejemplo -continuó- electrónica, electricidad y automatización, que son las carreras de educación secundaria que tienen electrónica, electricidad y electromecánica, pueden articular con energías renovables mías, con la tecnicatura superior en energías renovables y con la tecnicatura superior en mecatrónica”
El detalle de las carreras de nivel superior que articulan con nivel medio técnico:
Informática, software y tecnologías digitales
Articulan con especialidades como Programación, Informática, Electrónica o Computación.
Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software
Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Tecnicatura Superior en Redes y Ciberseguridad
Tecnicatura Superior en Sistemas Informáticos
Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas
Tecnicatura Superior en Robótica
En estos casos pueden reconocerse saberes de:
programación básica
arquitectura de computadoras
lógica computacional
matemática aplicada
Electrónica, electricidad y automatización
Articulan con especialidades como Electrónica, Electricidad o Electromecánica.
Tecnicatura Superior en Energías Renovables
Tecnicatura Superior en Mecatrónica
Pueden reconocerse contenidos de:
electrónica analógica y digital
circuitos eléctricos
mediciones eléctricas
automatización básica
Mecánica y electromecánica
Articulan con especialidades como Electromecánica o Mecánica.
Tecnicatura Superior en Metalmecanica
Tecnicatura Superior en Mecatrónica
Se reconocen saberes de:
materiales
máquinas y herramientas
dibujo técnico
mecánica aplicada
Construcciones
Articulan con Maestro Mayor de Obras.
Tecnicatura Superior en Construcción Sustentable
Tecnicatura Superior en Construcciones Livianas Industrializadas
Pueden acreditarse:
dibujo técnico
resistencia de materiales
instalaciones
topografía básico
Agroindustria y producción
Articulan con escuelas técnicas agrotécnicas o agroindustriales.
Tecnicatura Superior en Enología
Tecnicatura Superior en Agronomía
Tecnicatura Superior en Enología y Vitivinicultura