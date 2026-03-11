Estudiantes de escuelas técnicas pueden ahorrarse hasta un año de educación superior en Mendoza

En el marco de una serie de cambios que vienen implementándose en Mendoza dentro del sistema educativo , este año se afianza una estrategia que apunta a reconocer saberes de alumnos que egresaron de escuelas técnicas , gracias a lo cual pueden ahorrarse hasta un año de cursado en el nivel superior.

Se trata de un sistema de créditos implementado por la Dirección General de Escuelas ( DGE ) de Mendoza para acceder a 5 carreras técnicas que se dictan en institutos de formación bajo su gestión.

Se ha implementado una articulación por la cual se reconocen algunos contenidos que los estudiantes pueden haber recibido a lo largo de sus trayectoria secundaria .

A partir de esto, puede reconocerse hasta un 40% de la carga horaria de la tecnicatura lo que puede redundar en un acortamiento notorio del cursado en el nivel superior y por ende una más rápida salida laboral.

La DGE comenzó a trabajar en esto en 2024 e implementarlo más sólidamente el año pasado. Este año, ya más aceitado el mecanismo, hay 169 alumnos que han iniciado su trayectoria en el nivel superior bajo este beneficio, según informó la licenciada Mariela Ramos, Directora de Educación Superior de la DGE.

Hay que señalar que la trayectoria en escuelas técnicas es de 6 años, un año más que en las escuelas orientadas, y que tienen una formación más específica.

Incluso estos colegios tienen cursada doble turno con lo cual tienen mayor carga horaria.

Por eso, busca reconocerse incluso la práctica en el marco de una tendencia que se instala cada vez más que es dar crédito sobre los conocimientos.

En tanto, las tecnicaturas duran usualmente 3 años mientras que según detalló Ramos hay algunas en las que se ha trabajado para su reducción y han quedado en dos años y medio. En este contexto lograr reducir el cursado es sin duda una alta proporción del período que debería invertirse mientras que además redunda en una puesta en valor del año extra que se hizo en el secundario.

Así, las cosas, si se logra el mayor reconocimiento, pueden obtener el título de técnico en un año y medio o dos. La licenciada detalló que si se reconocen contenidos estos serán siempre de primer año de la carrera y que incluso puede suceder que los aspirantes ingresen directamente a segundo año.

Carreras técnicas más cortas

La funcionaria explicó que esta articulación se da para egresados de escuelas secundarias técnicas que pueden acreditar sus conocimientos y trayectorias previas, para vincularlas con tecnicaturas superiores dentro de la misma familia profesional.

Las carreras a las que se puede acceder de este modo son: Informática, software y tecnologías digitales; Electrónica, electricidad y automatización; Mecánica y electromecánica, Agroindustria y producción y Construcciones.

“Esto te facilita la transición académica porque el estudiante puede adaptarse sin problemas al Nivel Superior, reduce la brecha entre los contenidos, las metodologías, hace el reconocimiento de competencias y optimiza el tiempo de estudio", dijo Ramos.

La DGE reconoce saberes de alumnos que egresaron de escuelas técnicas, gracias a lo cual pueden ahorrarse hasta un año de cursado en el nivel superior.

Para implementarlo se hizo un estudio de las carreras técnicas en de educación superior con la familia de carreras técnicas que tiene secundaria: “Hay un reconocimiento de saberes, entonces hay algunas carreras que tienen más reconocimiento de saberes y otras carreras que tienen menos reconocimiento de saberes, por eso, en las carreras que hay muchas coincidencias, puede hasta un cuarenta por ciento tener reconocido el chico y entrar directamente a segundo año”, detalló.

Con un ejemplo dio una noción del espíritu de la iniciativa: “para un chico que había tenido torno durante seis años de la carrera, hacerlo hacer torno en primer año de una tecnicatura, como el que recién ingresa a una tecnicatura, era innecesario y hasta aburrido, porque era una capacidad y un conocimiento que el chico ya tenía, entonces, este chico agradece que pueda estar en segundo año”.

El aspirante deberá demostrar sus conocimientos técnicos en una evaluación personalizada, que es teórica y práctica. Para ello, Ramos destacó que hay un acompañamiento del estudiante durante ese proceso por parte del Nivel Superior.

Ventajas del sistema de créditos

Desde la DGE resaltan los beneficios que este sistema implica para los estudiantes:

1) Permite y reconoce una acreditación de saberes previos, lo que promueve la continuidad de la formación.

2) Implica una reducción en la carga horaria de las tecnicaturas superiores.

3) Existe una mayor integración en el recorrido de formación de un nivel a otro (secundario y superior), lo que posibilita trayectorias más flexibles.

4) Mejora las oportunidades laborales gracias a la especialización técnica y profesional.

5) Optimiza el recurso tiempo.

Los interesados pueden consultar en sus escuelas técnicas o en los institutos superiores de la provincia adheridos al programa. Además, hay una plataforma donde pueden conocer qué carreras y colegios articulan además de más detalles. Puede verse AQUÍ

Qué carreras y colegios articulan

“Según el título con el que egresa de educación técnica secundaria, es con el que se va a relacionar con alguna carrera de educación superior, una o más carreras de educación superior”, explicó. “Por ejemplo -continuó- electrónica, electricidad y automatización, que son las carreras de educación secundaria que tienen electrónica, electricidad y electromecánica, pueden articular con energías renovables mías, con la tecnicatura superior en energías renovables y con la tecnicatura superior en mecatrónica”

El detalle de las carreras de nivel superior que articulan con nivel medio técnico:

Informática, software y tecnologías digitales

Articulan con especialidades como Programación, Informática, Electrónica o Computación.

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Tecnicatura Superior en Redes y Ciberseguridad

Tecnicatura Superior en Sistemas Informáticos

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas

Tecnicatura Superior en Robótica

En estos casos pueden reconocerse saberes de:

programación básica

arquitectura de computadoras

lógica computacional

matemática aplicada

Electrónica, electricidad y automatización

Articulan con especialidades como Electrónica, Electricidad o Electromecánica.

Tecnicatura Superior en Energías Renovables

Tecnicatura Superior en Mecatrónica

Pueden reconocerse contenidos de:

electrónica analógica y digital

circuitos eléctricos

mediciones eléctricas

automatización básica

Mecánica y electromecánica

Articulan con especialidades como Electromecánica o Mecánica.

Tecnicatura Superior en Metalmecanica

Tecnicatura Superior en Mecatrónica

Se reconocen saberes de:

materiales

máquinas y herramientas

dibujo técnico

mecánica aplicada

Construcciones

Articulan con Maestro Mayor de Obras.

Tecnicatura Superior en Construcción Sustentable

Tecnicatura Superior en Construcciones Livianas Industrializadas

Pueden acreditarse:

dibujo técnico

resistencia de materiales

instalaciones

topografía básico

Agroindustria y producción

Articulan con escuelas técnicas agrotécnicas o agroindustriales.

Tecnicatura Superior en Enología

Tecnicatura Superior en Agronomía

Tecnicatura Superior en Enología y Vitivinicultura

Se reconocen saberes de: