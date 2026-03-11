Una abogada duplicó y eliminó información confidencial: fue despedida por "conducta desleal"

La profesional fue despedida del estudio jurídico donde trabajaba, exigió el pago de indemnizaciones y la Justicia se lo rechazó.

Una abogada en Buenos Aires fue despedida por duplicar y eliminar información confidencial

Una abogada que trabajaba en un estudio jurídico en Buenos Aires fue despedida con causa tras ser acusada de conducta desleal contra la firma. La profesional fue señalada por su ex empleadora por haber extraído, duplicado y luego eliminado información confidencial, situación que la demandada negó en todo momento.

En cambio, la abogada exigió el pago indemnizaciones derivadas del despido, alegando que la decisión se tomó de manera injusta. Además, denunció la existencia de errores en la liquidación de sueldo y en el cálculo de honorarios profesionales.

Abogada Una abogada fue despedida por "conducta desleal" La Justicia rechazó el pedido indemnización de la abogada El caso se elevó ante la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y defendió la legitimidad del despido, mientras que la demandada reiteró sus reclamos econonómicos y sostuvo que la causa carecía de veracidad.

En el expediente se analizaron distintas pruebas, entre ellas la exposición de un peritaje informático que indicó que la exempleada copió y eliminó documentos confidenciales del estudio jurídico. Además, se tomaron declaraciones de testigos que aseguraron escuchar a la demandada consultar sobre la capacidad de almacenamieto de un pendrive y el uso en las computadoras del estudio.

Además, se exhibieron fotos durante la audiencia en donde se veía a la trabajadora extrayendo la información de la computadora que era utilizada por ella. Tras analizar las pruebas, el tribunal dispuso que existió una actitud desleal ya que el deber de fidelidad constituye una obligación central en la relación laboral, en especial si el trabajador accede a información confidencial.

Abogada- Abogacía La Justicia rechazó el pedido de indemnización por despido de la abogada De esta manera, la Cámara dejó sin efecto las indemnizaciones por despido exigidas por la abogada y previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y entendió que no correspondía su aplicación ya que no se trató de un despido sin justa causa. El caso retomó el debate sobre el deber de fidelidad de un trabajador y la protección de la confidencialidad en ámbitos laborales desde ambos lados.