11 de marzo de 2026 - 07:05

Una abogada duplicó y eliminó información confidencial: fue despedida por "conducta desleal"

La profesional fue despedida del estudio jurídico donde trabajaba, exigió el pago de indemnizaciones y la Justicia se lo rechazó.

Una abogada en Buenos Aires fue despedida por duplicar y eliminar información confidencial

Una abogada en Buenos Aires fue despedida por duplicar y eliminar información confidencial

Foto:

Canva
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una abogada que trabajaba en un estudio jurídico en Buenos Aires fue despedida con causa tras ser acusada de conducta desleal contra la firma. La profesional fue señalada por su ex empleadora por haber extraído, duplicado y luego eliminado información confidencial, situación que la demandada negó en todo momento.

Leé además

fue a tomar un cafe por 10 minutos, la despidieron y la justicia avalo el despido por robo de tiempo

Fue a tomar un café por 10 minutos, la despidieron y la Justicia avaló el despido por "robo de tiempo"

Por Cristian Reta
El insólito despido de un trabajador por una máquina de café.

Lo despidieron por retirar 1,60 euros de una máquina de café y la Justicia dictó un fallo inédito

Por Cristian Reta

En cambio, la abogada exigió el pago indemnizaciones derivadas del despido, alegando que la decisión se tomó de manera injusta. Además, denunció la existencia de errores en la liquidación de sueldo y en el cálculo de honorarios profesionales.

Abogada
Una abogada fue despedida por

Una abogada fue despedida por "conducta desleal"

La Justicia rechazó el pedido indemnización de la abogada

El caso se elevó ante la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y defendió la legitimidad del despido, mientras que la demandada reiteró sus reclamos econonómicos y sostuvo que la causa carecía de veracidad.

En el expediente se analizaron distintas pruebas, entre ellas la exposición de un peritaje informático que indicó que la exempleada copió y eliminó documentos confidenciales del estudio jurídico. Además, se tomaron declaraciones de testigos que aseguraron escuchar a la demandada consultar sobre la capacidad de almacenamieto de un pendrive y el uso en las computadoras del estudio.

Además, se exhibieron fotos durante la audiencia en donde se veía a la trabajadora extrayendo la información de la computadora que era utilizada por ella. Tras analizar las pruebas, el tribunal dispuso que existió una actitud desleal ya que el deber de fidelidad constituye una obligación central en la relación laboral, en especial si el trabajador accede a información confidencial.

Abogada- Abogacía
La Justicia rechazó el pedido de indemnización por despido de la abogada

La Justicia rechazó el pedido de indemnización por despido de la abogada

De esta manera, la Cámara dejó sin efecto las indemnizaciones por despido exigidas por la abogada y previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y entendió que no correspondía su aplicación ya que no se trató de un despido sin justa causa.

El caso retomó el debate sobre el deber de fidelidad de un trabajador y la protección de la confidencialidad en ámbitos laborales desde ambos lados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Caso $LIBRA: el empresario estadounidense Hayden Davis junto a Milei

Caso $LIBRA: la abogada Natalia Volosin será la primera en declarar en la causa que involucra a Milei

La abogada santiagueña, retenida en Brasil.

Abogada detenida en Brasil por racismo: su defensor negó que la causa pase a juicio oral "por ahora"

Foto archivo

Tormentas: qué pasará este miércoles con el tiempo en Mendoza

La DGE reconoce saberes de alumnos que egresaron de escuelas técnicas, gracias a lo cual pueden ahorrarse hasta un año de cursado en el nivel superior. 

Estudiantes de escuelas técnicas pueden ahorrarse hasta un año de educación superior en Mendoza