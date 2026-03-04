Abogada detenida en Brasil por racismo: su defensor negó que la causa pase a juicio oral "por ahora"

La situación judicial de la abogada argentina Agostina Páez detenida en Brasil por gestos racistas sigue abierta y, según su defensa, la causa no será elevada a juicio oral en lo inmediato. Su abogado aseguró que todavía resta una definición clave del juez interviniente.

Paéz cumple prisión preventiva en Río de Janeiro bajo la acusación de injuria racial durante una discusión con los empleados de un bar y continúa en ese país mientras avanza el proceso. Desde su entorno remarcan que la causa se encuentra en una etapa previa a un eventual debate oral.

En ese hilo, el letrado Sebastián Robles explicó que, por ahora, el magistrado debe expedirse sobre esta instancia , según informó Noticias Argentinas. Recién después, señaló, se determinará si corresponde abrir formalmente la investigación y, más adelante, evaluar un eventual juicio.

Además, Robles sostuvo que los argumentos presentados por la fiscalía fueron “rechazados” y negó que el expediente vaya a ser elevado a juicio oral “ahora”. “Tras la decisión del interviniente se abrirá la investigación y luego se verá si se pasa a juicio. Queda mucho todavía” , afirmó.

Páez se encuentra retenida en Brasil desde enero, tras protagonizar un altercado en un bar donde fue filmada cuando realizaba gestos que simulaban ser un mono frente a los empleados del establecimiento. La joven permanece monitoreada con una tobillera electrónica y tiene prohibido abandonar el país.

No obstante, recientemente denunció que recibió amenazas a través de redes sociales, con insultos en varios idiomas y amedrentamientos directos: “Cuidado en caminar sola”, “sudaca muerta de hambre” y “ojalá que te maten”, son algunos de los textos.

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas. Páez relató que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.