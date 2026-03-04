Cómo viajar gratis en transporte público durante marzo: las promociones con reintegros del 50% y 100%

Durante el corriente mes de marzo de 2026, los usuarios de transporte público en Mendoza y otras provincias del país podrán acceder a oportunidades concretas para reducir el gasto mensual en movilidad.

Con el intendente Rufeil y la reina departamental como anfitriones, San Martín recibió a más de 400 invitados en el VI Brindis Solidario

Cómo impactó el nuevo esquema de subsidios en las boletas de servicios públicos de los mendocinos

Diversas entidades financieras han lanzado promociones que permiten viajar con reintegros que oscilan entre el 50% y el 100% del valor del pasaje , siempre que se utilicen medios de pago electrónicos como la tecnología NFC o códigos QR.

La opción más destacada del mes permite obtener un reintegro del 100% del pasaje al pagar con tarjetas Visa (crédito, débito o prepaga) que cuenten con tecnología NFC. Para acceder, el usuario debe apoyar la tarjeta o el celular en la validadora del colectivo o subte.

Esta promoción es válida para clientes de bancos como Galicia, Santander, Macro e ICBC , y puede canalizarse a través de la app MODO. El beneficio tiene un tope de $10.000 mensuales por tarjeta , lo que permite multiplicar el ahorro si se opera con diferentes entidades, y estará vigente hasta el 30 de abril.

Por otro lado, Naranja X ofrece una de las alternativas más competitivas para los usuarios frecuentes: un 100% de reintegro con un límite mensual de $20.000 por persona . Al igual que la anterior, funciona mediante tecnología NFC y estará disponible hasta el 31 de marzo.

Descuentos con código QR y plazos de acreditación

Para quienes prefieren el uso de códigos QR, la billetera MODO mantiene vigente hasta el 15 de marzo un 50% de descuento en colectivos y subtes de todo el país. El tope general es de $8.000 por banco, aunque algunas entidades han decidido ampliar este límite hasta los $16.000.

Es fundamental que los usuarios tengan en cuenta que la devolución del dinero no es instantánea. En la mayoría de los casos, los reintegros pueden demorar hasta 30 días en verse reflejados en el resumen de la tarjeta o en la cuenta asociada.

Estas herramientas digitales se consolidan hoy como una estrategia clave para aliviar el bolsillo frente a la suba de los servicios de transporte.