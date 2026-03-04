Vendimia Para Todos cumple 30 años: estos son los y las candidatas para Reina, Rey y Drag

La Vendimia Para Todos celebrará sus 30 años de historia con una edición aniversario que promete ser inolvidable.

La celebración será el sábado 14 de marzo en el Arena Maipú Stadium , marcando además el regreso del evento a este escenario . Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketek y también pueden adquirirse en la boletería del estadio (solo en efectivo). Actualmente quedan las últimas localidades de la Preventa 1 , con dos sectores disponibles: Campo General y Vip Standing .

La edición 2026 contará con 14 aspirantes que competirán por las coronas en tres categorías: Reina, Rey y Drag . Los ganadores serán elegidos durante la celebración del 14 de marzo.

Los candidatos fueron presentados oficialmente en un encuentro que combinó música, un atardecer festivo y la presentación de cada personal. Cada uno con su historia de vida, superación y búsqueda de la igualdad, buscan llevar su voz y representar a la comunidad LGBTIQ+ en Vendimia.

Las aspirantes que competirán en esta categoría son:

Diva Rumy

Anya First

Givenchy

Categoría Reina (género femenino)

Las candidatas son:

Andrea Gutiérrez

Berenice Gutiérrez

Lucila Bastías

Yair Alvea

Agustina Arancibia

Categoría Rey (género masculino)

Los candidatos que competirán son:

Agustín Rosales

Ezequiel Caballero

Karin Sein

Laureano José

Pablo Soto

Valentín Pelletan

Un musical de gran producción para celebrar 30 años de VPT

Bajo el nombre VPT 30 AÑOS, la celebración se presenta como una superproducción internacional al estilo Broadway y Las Vegas, donde la música, la danza, la teatralidad y la tecnología de última generación se combinan en un espectáculo de alto impacto visual y sonoro.

La edición aniversario cuenta con la producción de Brotherhood, dirigida por los hermanos Gabriel y Fernando Canci, en una coproducción estratégica junto a Power Play, productora oficial del Arena Maipú Stadium. Una alianza inédita que eleva la propuesta a una escala internacional, con una puesta pensada para deslumbrar.

En 2026, Gabriel y Fernando Canci proponen una “Gran Fiesta Aniversario” por los 30 años de VPT. La fiesta contará con un escenario imponente, tecnología digital 3D y un show internacional con más de 50 artistas en escena. “Van a poder conocer a la diosa de VPT, que simboliza a la diosa del vino, de la noche, la fiesta, de la energía, la vanguardia. En el espectáculo se van a encontrar con ella donde habrá un diálogo directo entre el público”, adelantó Gabriel Canci sobre el espectáculo central de la edición, donde reflejará el suceso de VPT durante 3 décadas.

VPT 30 años, un show de impacto que nos llevará a conocer el mundo LGBTIQ+, donde recuerdos, triunfos, diversión, coronas y dinastías reales van a pintar un cuadro en vivo donde la diversidad, el glamour, los sentimientos más profundos, las noches más locas y los vínculos más apasionados serán los tonos principales.

A lo largo de sus tres décadas, VPT se consolidó como una propuesta única dentro del calendario vendimial mendocino y nacional. Desde 2003, el evento fue oficializado por el Gobierno de Mendoza y declarado de Interés Turístico y Cultural de la Provincia, mientras que en 2013 el Ministerio de Turismo de la Nación lo reconoció como Acontecimiento de Interés Turístico Nacional.

Line up con grandes invitados: desde YAGAN a La Cintia harán vibrar el Arena

El line up de esta edición aniversario propone un recorrido musical poderoso y sofisticado con grandes Djs de la escena.

Desde Mar del Plata, llega por primera vez el músico y productor Juan Sardi, que fusiona el folclore argentino y latinoamericano con música electrónica. En VPT presenta su reciente Proyecto YAGAN, un set performatico que fusiona cantos originarios de la tierra del fuego con electrónica orgánica cercana al house donde abundan imágenes ancestrales poderosas, en un ritual para los sentidos. En esta oportunidad lo acompañan Matias Marcipar en vientos y Kaly Garrido en Gongs.

Continuará con la presentación de Dj Gabbi López y un set explosivo que acompaña las mística de VPT.

Se suma a la edición aniversario, la participación de Dj VIKO B2B a Mansa DJ, en un set que refuerza el pulso contemporáneo y su reconocimiento entre la comunidad LGTBI+, afiansandose cada vez más con su producto "La Wan".

El espectáculo se potencia con la presencia de Ale Castro, uno de los DJ productores más importantes de la Argentina, con amplia trayectoria internacional, aportando jerarquía artística y proyección global.

Como gran protagonista de la noche, y a pedido del público, regresa LA CINTIA, la artista más celebrada de la edición anterior, consolidándose como la gran estrella del line up luego de su participación en el Festival Ultra y Groove en Buenos Aires.