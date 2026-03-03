Habrá transporte a precios promocionales para los eventos de la Vendimia 2026: cuánto cuestan

Con la semana a pleno con eventos por la Fiesta Nacional de la Vendimia , se han dispuesto servicios especiales de transporte . El Gobierno de Mendoza armó, como cada año, un esquema especial de movilidad para garantizar el traslado seguro de todas las personas que deseen participar de los festejos.

El Agasajo de Bodegas de Argentina celebra la Vendimia con el tradicional almuerzo de la vitivinicultura

Vendimia 2026: estas serán las voces oficiales del Acto Central y la repetición

Estos son los detalles para cada evento y los costos.

El miércoles 4 de marzo se llevará a cabo la Fiesta de la Cosecha , para ello pondrá a disposición un servicio especial y gratuito.

Los interesados podrán acceder al mismo desde cualquier línea realizando trasbordo con los recorridos del Grupo 600 que tienen como punto de llegada el Control, en Independencia 2690 de Las Heras.

El traslado se efectuará desde allí hasta el Aeropuerto Francisco Gabrielli.

•Horarios: de 17:00 a 21:00 hacia el aeropuerto y de 23:30 a 02:30 en sentido inverso.

Vendimia 2026: Acto Central y Repetición

Como todos los años, se habilitará un servicio especial pago hacia el Teatro Griego Frank Romero Day para la noche del acto central y la repetición el día domingo.

Inicio: 7/03 a las 17:00 hs

Inicio: 8/03 a las 18:00 hs

Recorrido de ida: Godoy Cruz y Perú, Las Heras, Juan B. Justo, Lencinas, Rotonda U.N.C., Monseñor Orsali, Av. El Libertador, Camino del Cerro de la Gloria, Teatro Griego.

Desde hoy funciona el sistema de trasbordo en el transporte público Con la semana a pleno con eventos por la Fiesta Nacional de la Vendimia, se han dispuesto servicios especiales de transporte.

Regreso: Teatro Griego Frank Romero Day, camino que bordea el Cerro de la Gloria, Av. El Libertador, Padre Contreras, Lencinas, Juan B. Justo, Las Heras, Perú. Gral. Paz, Chile, Godoy Cruz, Godoy Cruz y Perú.

Tarifa: $2100 por tramo, se podrá abonar con tarjeta SUBE, Sube digital y medios habilitados.

Servicio para personas con discapacidad:

Durante el acto central y la noche de repetición, se dispondrá de cuatro unidades de piso bajo con rampa, con traslado gratuito desde Godoy Cruz y Perú hasta la entrada principal del teatro.

Salida: Godoy Cruz y Perú, Perú, Las Heras, Juan B. Justo, Lencinas, Rotonda U.N.C., Monseñor Orsali, Rotonda Monseñor Orzali, Arq. Carlos Thays, Av. Ruiz Leal, Playa Oficial del Estadio Malvinas Argentinas, Av. Ruiz Leal, Rotonda de Bajada del Cerro, y San Francisco de Asís, camino de ingreso al Teatro Griego.

Regreso:Teatro Griego, camino de ingreso, Rotonda Bajada del Cerro y San Francisco de Asís, Av. Luis Leal, Playa Oficial del Estadio Malvinas Argentinas, Av. Luis Leal, Arq. Carlos Thays, Rotonda Monseñor Orzali, El Libertador, Padre Contreras, Lencinas, Av. Juan B. Justo, Las Heras, Perú, General Paz, Chile, Godoy Cruz, Godoy Cruz y Perú.

Servicios para las noches del lunes 9 y martes 10 de marzo

Se repetirá el esquema de transporte hacia el Teatro Griego Frank Romero Day, con idéntico recorrido y tarifa que en el acto central y la repetición.

Inicio: desde las 17:00 hs

Tarifa: $2100 por tramo.

Servicio especial de taxis y remises para la Vendimia

Quienes deseen acceder a estos servicios podrán hacerlo abonando una tarifa diferencial, en caso de optar por taxis el valor será de $15.000, y optar por remis tendrá un valor de $16.000, siempre y cuando se acceda a las unidades desde las siguientes zonas:

Norte: Suipacha, Coronel Plaza, Av. San Martín y Alberdi.

Sur: Zanjón Frías, Yrigoyen, Brasil.

Este: Av. Gobernador Videla.

Oeste: Teatro Griego Frank Romero Day.

En caso que el traslado inicie fuera de las zonas mencionadas el valor a abonar será el que indique el reloj taxímetro.