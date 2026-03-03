Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de marzo

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

5° -9228

6° -2183

7° -7353

8° -9807

9° -9598

10° -8355

11° -2091

12° -2976

13° -1300

14° -5176

15° -9885

16° -2771

17° -1335

18° -2138

19° -4436

20° -2936

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1°-0829

2° -9488

3° -2072

4° -4220

5° -9162

6° -2847

7° -5425

8° -3598

9° -9695

10° -1720

11° -3363

12° -5752

13° -4997

14° -6965

15° -7764

16° -1716

17° -5759

18° -4127

19° -2356

20° -2739

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1° -

2° -

3° -

4° -

5° -

6° -

7° -

8° -

9° -

10° -

11° -

12° -

13° -

14° -

15° -

16° -

17° -

18° -

19° -

20° -

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

1° -

2° -

3° -

4° -

5° -

6° -

7° -

8° -

9° -

10° -

11° -

12° -

13° -

14° -252

15° -

16° -

17° -

18° -

19° -

20° -

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

1° -

2° -

3° -

4° -

5° -

6° -

7° -

8° -

9° -

10° -

11° -

12° -

13° -

14° -

15° -

16° -

17° -

18° -

19° -

20° -

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.