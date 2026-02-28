Fiesta de la Cosecha: 25 años celebrando el vino con música en vivo en el viñedo del aeropuerto

La Fiesta de la Cosecha celebrará su 25° edición el miércoles 4 de marzo en el viñedo del Aeropuerto Internacional de Mendoza. El predio abrirá a las 18 y desde las 19 el Patio Malbec ofrecerá música en vivo como previa del concierto central, previsto para las 21.30.

Allí la Orquesta Estable de la Municipalidad de Las Heras - creada desde 2019 y dedicada a difundir repertorios de música latinoamericana, tango y folclore-, hará sonar cuecas, zambas, gatos y chacareras como: “Remolinos”, “La carbonera”, “La Bolivianita”, “Del Plumerillo”, “La tristecita”, “La alejada”, “Villa de villares” y “El pintao”. La agrupación está dirigida por Alicia Pouzzo e integrada en una formación parcial elegida para la ocasión por Facundo Reyes en piano y arreglos, Javier Ledda en guitarra y Luis Jara en flauta traversa y aerófonos.

Luego el Patio Malbec vibrará en la voz del cantor de tangos Jero Flores . Desde 2019 el artista se ha consagrado al género ciudadano con tangos clásicos junto al compositor Gustavo Bergelí, luego en la formación Swingueando Tangos junto a Sebastián Kusselman (participaron en el certamente del Pre Cosquín y brindan shows por toda la provincia y el país). Además, es parte de Tangología y el cantor de la formación estable de la Orquesta Sísmica Mercalli y La Cuarta de Fierro.

La Fiesta de la Cosecha 2024 se realizó pero se canceló la cosecha previa en apoyo a los productores afectados por la tormenta. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Finalmente, cerrará el espectáculo del Patio la Orquesta de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza - Formación Jazz, dirigida por Mario Galván , que presentará el espíritu festivo y rítmico del jazz tradicional en el que integran arreglos propios y una impronta contemporánea que conecta esa raíz histórica con una identidad local.

La Fiesta de la Cosecha es ya un clásico en tiempos de Vendimia. Comenzó en 2001 y 2002 se implantó el paño de viña de tres hectáreas de Malbec , en el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli. Mendoza se convirtió así en la única ciudad vitivinícola del mundo que recibe a sus visitantes con un viñedo de estas dimensiones y características . Su cosecha al ritmo de la música, nació con la idea de celebrar los frutos nuevos y agradecer el trabajo de los viñateros.

El músico es el invitado especial de la Fiesta de la Cosecha.

Fiesta de la Cosecha 2025 con Auténticos Decadentes Fiesta de la Cosecha 2025 con Auténticos Decadentes. Foto Los Andes

Por ese entonces, se llamó “Fiesta del Vino Nuevo” con la que cobró fisonomía la identidad del espectáculo que es hoy la Fiesta de la Cosecha. La Orquesta Sinfónica de la UNCuyo brindó un concierto donde el repertorio clásico se unió con las piezas más reconocidas del cancionero cuyano.

Ese año la convocatoria superó las 2.000 personas. La Orquesta Sinfónica y el Coro de la UNCuyo interpretaron el “Concierto de la música fecunda”. Y, por primera vez, se repartieron delantales y tijeras para que los asistentes a la celebración cosecharon los frutos maduros del viñedo del aeropuerto.

Con “Música para Vendimiadoras”, las mujeres fueron las grandes protagonistas de la Fiesta, representadas por las cantoras sobre el escenario y todas las mujeres que han llevado la corona vendimial. El despliegue técnico permitió la primera televisación de la Fiesta. Más de 5.000 personas disfrutaron de la Sinfónica de la UNCuyo.

Fiesta de la Cosecha 2025 Autenticos Decadentes (11).jpeg

“Una buena tierra, un buen vino” fue el show que brindó el dúo Orozco-Barrientos, quienes rindieron honor al fecundo cancionero popular cuyano. Ese año la Orquesta Filarmónica de Mendoza no pudo sumarse al espectáculo por las condiciones climáticas. La Fiesta nuevamente fue televisada, por lo en Mendoza la vieron unas 800 mil personas, además de las transmisiones vía satélite a otros puntos del país y Latinoamérica.

Con “Aire, músicas del mundo”, la celebración estuvo dedicada a la cultura del vino, enfatizando nuestra identidad a través del Malbec. Por primera vez la Filarmónica de Mendoza se sumó a la Fiesta de la Cosecha. Luego, un ensamble dirigido por Rodolfo Castagnolo, recreó melodías universales.

Pedro Aznar se presentará en la Fiesta de la Cosecha. Pedro Aznar se presentará en la Fiesta de la Cosecha.

Las orquestas Filarmónica de Buenos Aires y Filarmónica de Mendoza se unieron en el “Concierto para el vino argentino”, bajo la dirección del gran maestro José Carli.

La soprano mendocina Fabiana Bravo, de proyección internacional, cantó “Póngale por las hileras” de Félix Dardo Palorma y la emblemática “Tonada de otoño” de Jorge Sosa y Damián Sánchez. Polo Martí hizo los arreglos orquestales para la cantante lírica.

Los Trovadores de Cuyo y la Orquesta Filarmónica de Mendoza realizaron un espectáculo titulado “Magia. Concierto del Bicentenario”.

La cosecha y una fiesta, siempre maravillosa La cosecha y una fiesta, siempre maravillosa

Polo Martí fue el encargado de componer los arreglos sinfónicos para clásicos cuyanos como “Remolinos”, “Regreso a la tonada” y “Compadre del sol” y se estrenó en Argentina la obra del maestro brasilero Cyro Pereira, “Aquarela de Sambas”. El espectáculo lo dirigió Ligia Amadio, al frente de la Filarmónica local.

Se suma a la puesta en escena el gran despliegue audiovisual, con pantallas gigantes. "El vino nos une" fue el motivo inspirador de este concierto. Se estrenan las obras “Tonada Mágica” y “Ritual Siglo XXI” creadas y orquestadas por Polo Martí, con letras de Jorge Marziali.

Se presentó el Ensamble Orquestal de la Cosecha, formado por músicos de las orquestas Filarmónica de Mendoza, de la Sinfónica de la UNCuyo y de su Escuela de Música Popular. “Músicas del Sur” recibió a la peruana Susana Baca en el escenario de la Cosecha.

Con el cruce entre Raly Barrionuevo y el Ensamble Orquestal de la Cosecha, esta edición celebró la alegría del trabajo dignificado, del vino compartido, del momento atesorado. Jorge Marziali estrenó una cueca dedicada al maestro Tito Francia.

Pedro Aznar se lució con una hermosa versión sinfónica de la cueca “Remolinos”, del gran Nolo Tejón, junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. “Entrelazados” fue el nombre de esta fiesta que recibió al maestro Gustavo Fontana, director de la orquesta.

En esta edición fue Jaime Torres, quien abrió el concierto junto a sus músicos y Ricardo Mollo presentó sus clásicos del rock argentino, ambos acompañados por la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

La Fiesta de la Cosecha, con Divididos y la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo impactaron en un show sin fisuras. La Fiesta de la Cosecha, con Divididos y la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo impactaron en un show sin fisuras.

Los artistas invitados fueron Peteco Carabajal, Ligia Piro y Susana Rinaldi que expandieron el repertorio en una fiesta que se tituló “A los cuatro vientos”. Aquí se estrenó la obertura de Polo Martí compuesta para la Fiesta titulada “Criolla”.

La Orquesta Filarmónica de Mendoza dirigida por Gustavo Fontana, Escalandrum y Elena Roger brillaron sobre el viñedo. Elena Roger cantó “Zamba de los adioses” y “Zamba azul”, de Armando Tejada Gómez y Tito Francia. La acompañaron Nicolás Gershberg (pianista de Escalandrum), Pablo Saraví en violín, Polo Martí en guitarra y Hugo Larrañaga en contrabajo.

Se presentó el repertorio de Lisandro Aristimuño, especialmente arreglado para el formato sinfónico. El artista hizo un repaso de sus discos e incluyó, especialmente la canción “Me hice cargo de tu luz”, que le escribió a Mendoza.

Fue la primera vez que Ciro Martínez se presentó junto a una orquesta, lo hizo con la Filarmónica de Mendoza, con más de 80 músicos en escena. Los arreglos fueron compuestos especialmente para este evento por Joaquín Guevara y Emilio Cucchiarelli. Ese año la Fiesta de la Cosecha alcanzó un récord de donaciones: más de 9.000 kilos de alimentos, útiles escolares y elementos de limpieza que se destinaron a comedores sociales.

Ciro y la Filarmónica de Mendoza protagonizarán la Fiesta de la Cosecha 2020 Ciro y la Filarmónica de Mendoza protagonizarán la Fiesta de la Cosecha 2020

Por la pandemia, la Fiesta de la Cosecha se trasladó excepcionalmente al Teatro Independencia con una Orquesta Filarmónica reducida, Pedro Aznar, el dúo Orozco Barrientos y otros artistas mendocinos. La Fiesta multiplicó su llegada gracias a una transmisión simultánea en La Enoteca, donde el público disfrutó del concierto en un evento al aire libre, y miles de espectadores también vivieron la fiesta a través del canal de Youtube El Vino Nos Une.

David Lebón fue el invitado especial en esta edición en la que lo acompañaron Lisandro Aristimuño y Mateo Sujatovich en algunos temas. Ese año la Orquesta Filarmónica de Mendoza actuó bajo la dirección del Maestro Luis Gorelik.

La Fiesta de la Cosecha “vuela” con Aristimuño y la Filarmónica La Fiesta de la Cosecha “vuela” con Aristimuño y la Filarmónica

El concierto de la Fiesta de la Cosecha reunió a la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo y Divididos quienes se presentaron por primera vez en formato sinfónico. La “aplanadora del rock” celebró sus 35 años en este escenario único.

La Orquesta Filarmónica de Mendoza volvió a la Fiesta de la Cosecha y fue conducida por el maestro Gustavo “Popi” Spatocco; que pisó ese escenario por primera vez. El concierto reunió a Nahuel Pennisi, Kevin Johansen, Benito Cerati, Maggie Cullen, La Bruja Salguero y Los Tabaleros. Completaron este show repleto de grandes artistas las cantoras mendocinas Leticia Bibiloni, Melisa Budini, Francisca Figueroa, Ini Ceverino, Mailen Obrador, Aluhé Dumé, Gabriela Fernández y Julieta Laparra; además, un ensamble de músicos mendocinos de lujo: Nico Diez, Charly Pereira, Rodrigo Botaccaulli, Laureano Busse, Seba Narvaez y Mariano Colombo.

El concierto reunió a Los Auténticos Decadentes y la Filarmónica bajo la dirección del maestro Popi Spatocco. La gran planificación logística de la organización permitió que este show histórico pudiese concretarse con un éxito rotundo pese a que fue reprogramada para el día siguiente al previsto dadas las condiciones climáticas.